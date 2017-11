WROCLAW. Der polnische Smartphone-Anbieter mPTech aus Wrocław (Breslau) geht davon aus, dass das Unternehmen im laufenden Jahr insgesamt eine Million Geräte verkauft.

Das berichtet der Fachdienst Wirtualnemedia.pl. Der Produzent hat sich auf den Verkauf von kostengünstigen Smartphones spezialisert, die um 100 Euro kosten. In diesem Segment ist das Unternehmen in Polen die Nummer vier am Markt. Darüber hinaus plant der Vorstand den Markteintritt in Deutschland und in Großbritannien.