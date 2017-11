Person der Woche: Ilse Aigner

ASPEKTE:

Die Elektro-Technikerin ist altes Urgestein der CSU

Die ehemalige Bundesministerin für Landwirtschaft gilt als durchsetzungsstark und unbequem

Ihre Chancen, Seehofer als Parteichef zu beerben, sind durchaus vorhanden

Die Frau, die gerade die CSU elektrisiert, ist nicht nur staatlich geprüfte Elektro-Technikerin, sondern weiß auch politisch, was sie tut. Im elterlichen Betrieb ausgebildet, arbeitete Ilse Aigner bei eurocopter in der Entwicklung von Systemelektrik für Hubschrauber, bevor sie 1994 in den Bayerischen Landtag (Wahlkreis Tegernsee) gewählt wurde und sich ab da ganz der Politik widmete. Zu diesem Zeitpunkt war sie schon über zehn Jahre in der Jungen Union und stellvertretende Landesvorsitzende. Von einer in ihrem 19. Lebensjahr auftretenden starken Rücken-Erkrankung und einer Hepatitis ließ sich die 1,82m-grosse Jungpolitikerin nicht einschüchtern. Seit ihrem 26. Lebensjahr gehörte Aigner dem Gemeinderat ihres Geburtsortes Feldkirchen-Westerham und von 1990 bis 1999 dem Kreistag des Landkreises Rosenheim an, mit 27 wollte sie Bürgermeisterin werden – scheiterte aber an der parteiinternen Aufstellung zur Kandidatin, weil der andere Kandidat es für „ungeklärte Familienumstände“ hielt, dass sie nicht verheiratet war. Verheiratet ist sie bis heute nicht. 1998, mit 34, wird sie in den Bundestag gewählt – und bleibt 15 Jahre lang abgeordnete. Für zwei Legislaturperioden ist sie Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und manövriert schlussendlich erfolgreich durch Schwierigkeiten wie den Dioxin-Skandal. Immer wieder wurde sie für die Nachfolge des Bayerischen Ministerpräsidenten (und ihres Vorgängers im Bund) Horst Seehofer gehandelt. Und jetzt kommt das Thema nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche wieder auf den Tisch. Diesmal geht die Initiative von ihr selbst aus: Sie forderte eine Urwahl für den Spitzenkandidaten für die Landtagswahl und brachte sich dabei selbst ins Spiel. Als aussichtsreichster Kandidat gilt eigentlich Markus Söder.

AUSSAGEN:

Sie kritisiert die Politiker und die Parteien, dass diese sich nur um ihren Eigennutz kümmern

Privatleben und Familie sind ihr wichtig

CSU-Frau hält Datenschutz für notwendig

Uber die CDU Machtkämpfe (2017):

„(D)as Bild, das wir abliefern, ist katastrophal: Die Menschen bekommen das Gefühl, uns interessierten nur unsere Politikerkarrieren“

Über die Verluste der CSU in der Bundestagswahl 2017:

Diese Stimmen aus dem bürgerlichen Lager sind endgültig verloren, wenn wir jetzt nur noch auf Lautsprecherei setzen und ausschließlich zum rechten Rand schielen.“

Über das öffentliche Interesse an ihrer Person und wie damit umzugehen (2013):

„Wenn man keine Privatleben mehr leben kann, dann lohnt sich das doch alles nicht mehr.“

Über Berlin (2014):

„Ich würde in Berlin gerne eine Stadtrundfahrt machen, bis auf Mitte kenne ich nicht so viel. Es wäre bestimmt lustig, wenn ich plötzlich in einem Touristenbus sitze.“

Über Heimat (2013):

Heimat bedeutet für mich Geborgenheit und Rückzugsraum, Familie und Freunde, Tradition und wunderschöne Landschaft.“

Über Datenschutz (2013):

„Ich habe schon immer … bei Internetkonzernen auf einen stärkeren Datenschutz gedrungen.“

Über ihre Erziehung (2014):

„Mein Elternhaus hat uns sehr stark als eigenständige Persönlichkeiten wahrgenommen mit entsprechenden Freiheiten und Entfaltungsmöglichkeiten. Deshalb habe ich es nicht als eng empfunden.“

Über Ihre Karriere:

„Als Frau können Sie sich in einem Männerberuf, wie ich ihn ausgesucht hatte, nur durchsetzen, wenn Sie besser sind – und deshalb habe ich als Beste abgeschlossen von hundert.“

ANSICHTEN:

Kollegen halten sie für eine starke Persönlichkeit

Kritiker sehen sie als hervorragende politische Führungskraft

Aigner gilt als direkt und natürlich

„Aber so ist sie. Unprätentiös. Unaufgesetzt. Dass sie nicht immer, nicht überall so sein kann, schmerzt sie.“

Dr. Thomas Vitzthum, Politikredakteur der WELT (2014)

„Die Ilse will gemocht werden, aber die Fakten sind ihr halt auch wichtig.“

Floriane Fritzen, Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (2013)

„Eine der stärksten Personen der CSU auf dem Berliner Parkett.“

Wolfgang Schäuble, damaliger Finanzminister (2011)

„Sie hat hervorragende Voraussetzungen für das Amt der CSU-Parteivorsitzenden und der bayerischen Ministerpräsidentin, (…) und bringt alles mit, was man sich an Anforderungen für das Aufgabenprofil vorstellt.“

Peter Ramsauer, Bundesverkehrsminister (2012)

„Manche CSU-Kenner glauben, Seehofer unterstütze ihren Aufstieg an die Spitze des oberbayerischen CSU-Bezirks gerade deshalb, weil sie seine Position als Ministerpräsident und Parteivorsitzender nicht gefährden würde.“

Günter Bannas (2011), Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung