Gabriel erstmals in Minsk

MINSK. Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel ist morgen, am 17. November, zu einem Arbeitsbesuch in Minsk.

Das teilte der Pressedienst des belarussischen Außenministeriums am Donnerstag mit. Dies wird der erste bilaterale Besuch eines Bundesaußenministers in Belarus seit 1995 sein. Im Rahmen des Besuchs wird sich Gabriel mit seinem Amtskollegen Wladimir Makej treffen. Die Parteien werden über die bilaterale Zusammenarbeit und Annährung Belarus an die EU diskutieren. Im Anschluss nimmt der deutsche Außenminister an dem Minsk Forum XV teil, das vom 16.-18. November stattfindet. Mittelpunkt des Forums werden die Deutschland-Belarus-Beziehungen und Zusammenarbeit im Rahmen der Östlichen Partnerschaft sein. Ebenfalls soll es um Reformen in Belarus sowie um die staatliche und zivilgesellschaftliche Kooperation gehen.