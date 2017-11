China: Magische Grenzen im Finanzmarkt sollen fallen

Die Reformen sind schon lange in Arbeit. China hat den Abschluss des Besuches von US-Präsident Trump genutzt, um eine größere Öffnung seines Finanzmarkes in Aussicht zu stellen.

PEKING. China will Ausländern mehr Zugang zu seinem bisher weitgehend verschlossenen Finanzmarkt erlauben und reagiert damit auf eine alte Forderung ausländischer Investoren. Nach Abschluss des China-Besuches von US-Präsident Donald Trump kündigte der chinesische Vizefinanzminister Zhu Guangyao am 11. November in Peking an, dass bestehende Beschränkungen abgeschwächt werden oder auslaufen sollen. Ausländische Unternehmen sollen bis zu 51 Prozent an Joint Ventures von Wertpapierhäusern, Fonds und im Terminhandel übernehmen können. Diese Grenze soll dann in drei Jahren ganz aufgehoben werden.

Die gegenwärtigen Hürden bei Banken und Anlageverwaltungen von 20 Prozent für einzelne Beteiligungen und 25 Prozent insgesamt sollen ebenfalls beseitigt werden. Ausländische Investoren sollen ferner in drei Jahren auch 51 Prozent an Gemeinschaftsunternehmen in der Versicherungsindustrie übernehmen können, kündigte Zhu Guangyao an. Nach fünf Jahren soll es gar keine Grenze mehr geben. Die Behörden arbeiteten derzeit die Details der neuen Regelungen aus. Diese würden dann bald veröffentlicht, kündigte Zhu an. „Es ist ein großer Durchbruch für Wertpapierunternehmen, die wirklich nur mit Mehrheitsanteilen funktionieren. 51 Prozent öffnet ihnen die Tür“, sagte Jörg Wuttke, früherer Präsident der EU-Handelskammer in China der Deutschen Presse-Agentur. „Aber wie immer wird China sehr selektiv sein, wenn es darum geht, Lizenzen zu vergeben, und amerikanische Firmen bevorzugen“, so Wuttke weiter.

Bislang waren Ausländer darauf beschränkt, die Rolle des Juniorpartners bei Gemeinschaftsunternehmen im chinesischen Finanzsektor zu übernehmen: Sie durften maximal 49 Prozent halten. Aus diesem Grund hatte sich etwa die größte US-Bank JPMorgan Chase im Dezember aus einem Investmentbanking-Joint-Venture in China zurückgezogen. Als einzige ausländische Bank hält in China nur noch die HSBC einen Anteil von 19 Prozent an der Bank of Communications. (dpa)