Pekao erhöht Nettogewinn

WARSCHAU. Einer der größten Banken Polens, die staatlich kontrollierte Pekao SA, hat im dritten Quartal 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ihren Nettogewinn um drei Prozent auf 536 Millionen Złoty (126 Mio. EUR) erhöht.

Damit hat das Finanzinstitut leicht die Erwartungen der Analysten übertroffen, die im Durchschnitt von einem Plus von 528 Millionen Złoty (etwa 124 Mio. EUR) ausgegangen waren. Der Vorstand will den Gewinn für 2017 und für 2018 zu 100 Prozent an die Aktionäre ausschütten. Das Unternehmen peilt bis 2020 einen Nettogewinn von drei Milliarden Złoty (rund 700 Mio. EUR) an. Die Pekao ist eines der größten Finanzinstitute in Mittel- und Osteuropa und an der Warschauer Börse aktiennotiert.