NSH beginnt Bau von Russland-Werk

CHEMNITZ/MOSKAU. Die russische Tochter des Chemnitzer Unternehmens Niles-Simmons-Hegenscheidt hat den Bau ihres neuen Werkes zur Produktion von Werkzeugmaschinen in der Sonderwirtschaftszone „Technopolis Moskau“ in Selenograd begonnen.

Dies teilte die Stadt Moskau mit. Die Investitionen in das Projekt gibt Moskau mit 1,6 Milliarden Rubel oder 23,3 Millionen Euro an. 150 Arbeitsplätze sollen entstehen. Im Mai dieses Jahres hatten die sächsischen Maschinenbauer eine Vereinbarung mit Moskau über den Aufbau einer Produktion in Russland unterzeichnet, an der die stellvertretende Bürgermeisterin für Wirtschaftspolitik, Natalija Sergunina, NSH-Präsident John Oliver Naumann sowie der CEO der russischen Tochtergesellschaft OOO NSH Rus, Ildar Kadyrow, beteiligt waren. Sergunina teilte mit, die Regierung Moskaus wolle dem Unternehmen die Lokalisierung so „angenehm wie möglich machen“.