Jungheinrich startet Produktion von Lagertechnik

TWER. Der Hamburger Lager- und Fördertechnikhersteller Jungheinrich hat die Produktion von Regalen und Lagereinrichtung in Twer gestartet.

Dies gab die Gebietsregierung bekannt. Die Lagertechnik wird im Werk des russischen Herstellers von Lagereinrichtung Polimetall-M auf einer Fläche von 15.000 Quadratmetern hergestellt. Laut Angaben der Regierung wird Jungheinrich dort sowohl für den russischen als auch den internationalen Markt produzieren. Das deutsche Unternehmen ist seit 2013 in Russland aktiv. Neben einer Zentrale in Moskau hat Jungheinrich unter anderem Niederlassungen in St. Petersburg, Jekaterinburg, Nowosibirsk, Nischnij Nowgorod und Krasnodar. Das Unternehmen betreibt in Russland auch Miet- und Servicestützpunkte sowie seit Oktober 2015 ein Ersatzteillager für Osteuropa bei Moskau, das vom Logistikunternehmen Kühne + Nagel betrieben wird.