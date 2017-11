China: DFB und CICFH vereinbaren Kooperation

FRANKFURT AM MAIN. Der DFB weitet die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und China aus. Der Deutsche Fußball-Bund und die China Investment Financial Holdings Fund Management Company Limited wollen ein Programm zur Nachwuchsförderung in China starten und haben dafür eine Absichtserklärung zur strategischen Zusammenarbeit unterzeichnet.

Ziel sei die ganzheitliche Entwicklung des chinesischen Fußballs mithilfe der Bausteine Trainerausbildung, Nachwuchsförderung, Wettbewerbsorganisation und gelebter Fußballkultur. Bereits im November 2016 hatten Vertreter der deutschen und der chinesischen Regierung eine weitreichende und auf fünf Jahre angelegte Kooperationsvereinbarung abgeschlossen.

Am 19. Oktober 2017 hatte der DFB auf einer vom China Competence Center der IHK Frankfurt am Main und Darmstadt, der Frankfurt Rhein Main GmbH und des chinesischen Unternehmerverbands Frankfurt e.V. organisierten Informationsveranstaltung vor mehr als 60 Gästen die Strategie des DFB in China vorgestellt. Fußball soll in China zu einem Sport für die breite Masse werden. Ziel ist es, die Zahl der aktiven Fußballspieler auf 50 Millionen zu steigern. Dafür sollen 70.000 Fußballplätze neu gebaut und 20.000 Trainer ausgebildet werden. Die größten Herausforderungen dabei liegen in der Ausbildung qualifizierter Trainer und der durchgängigen Förderung der Spieler vom Kindesalter an. (mit dpa)

Mehr über die „wichtigste Nebensache der Welt“ erfahren Sie im Beitrag „Chinesischer Fußball in Hessen“, der in ChinaContact 11/2017 erschienen ist.