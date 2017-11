Polnischer Schuhhändler CCC kommt nach Moldawien

CHISNAU. Der polnische Schuhhändler CCC wird seine Produkte künftig auch in Moldawien verkaufen.

Wie das Unternehmen erklärte, hat es mit dem moldawischen Vertriebspartner Peeraj Brands International (PBI) eine Kooperation geschlossen. PBI wird den Angaben zufolge in fünf Geschäften die Schuhe der Polen unter der Marke CCC anbieten. Moldawien ist das 18. Land, in dem der polnische Händler seine Waren vertreibt. Das Unternehmen ist unter anderem in Tschechien, der Slowakei und in Deutschland aktiv. Es hat bis Ende Oktober seine Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 30 Prozent auf 3,3 Milliarden Złoty (rund 750 Mio. EUR) erhöht.