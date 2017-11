Person der Woche: Jerome Hayden Powell

ASPEKTE

Neuer US-Notenbankchef dürfte Weltwirtschaft wesentlich mitbestimmen.

Der Jurist verfügt über einschlägige Erfahrung in der Politik.

Der Multimillionär investierte sein eigenes Vermögen in den US-Aktienmarkt.

Als neuer Kopf der US-Notenbank (Federal Reserve) wird er die Geschicke der Weltwirtschaft in den kommenden Jahren maßgeblich mitbestimmen: Präsident Trump hat den Republikaner Jerome „Jay“ Hayden Powell zum Nachfolger von Janet Yellen ernannt.

Der ausgebildete Jurist verfügt sowohl über Erfahrung in der Politik – als Berater im US-Finanzministerium unter George Bush (1990-1993) – als auch in der Finanzwelt, unter anderem bei Carlyle, einer der größten US-Private-Equity-Firmen. 2012, noch unter Ben Bernanke und Obama, wurde Powell in den siebenköpfigen Fed-Gouverneursrat gewählt. Seine Fähigkeit zum Konsens hat der 64-Jährige, der wie Yellen als Vertreter einer eher weichen Geldpolitik gilt, schon bewiesen: In den letzten fünf Jahren hat Powell stets mit der Mehrheit gestimmt und somit die Entscheidungen seiner beiden Vorgänger mitgetragen.

Powell gilt als Kompromisslösung zwischen Yellens Poltik und Trumps Parteizugehörigkeit. Außerdem wird er als Wall-Street-Veteran als weniger streng in punkto Finanzmarktregulierung gesehen. Der Multimillionär und Vater von drei Kindern investierte einen Löwenanteil seines Vermögens in den US-Aktienmarkt und unterstützt damit auch privat die Devise von Donald Trump – „America first“.

AUSSAGEN (2017)

Das Federal Reserve muss wachsam bleiben und auf Veränderungen reagieren.

Seiner Meinung nach sind geldpolitische Entscheidungen für US-Familien besonders wichtig.

Er geht davon aus, dass die US-Wirtschaft künftig weiter um zwei Prozent wächst, und damit Arbeitsplätze geschaffen werden.

Über das Finanzsystem:

„Unser Finanzsystem ist weitaus stärker und widerstandsfähiger als vor der Krise. (…) Ich werde weiterhin mit meinen Kollegen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Federal Reserve wachsam bleibt und bereit ist, auf Veränderungen der Märkte und Risiken zu reagieren.“

Über die Zinspolitik der US-Notenbank:

„Die Normalisierung der US-Geldpolitik ist und sollte weiterhin schrittweise erfolgen.“

Über die Mission der US-Notenbank:

„Geldpolitische Entscheidungen sind von großer Bedeutung für amerikanische Familien und Gemeinschaften. Ich (…) bin entschlossen, sachlich und auf Grundlage der besten verfügbaren Information Entscheidungen zu treffen.“

„Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um die Ziele zu erreichen, die der Kongress des Federal Reserve zugewiesen hat: stabile Preise und maximale Beschäftigung.“

Über die Entwicklung der US-Wirtschaft:

„Meine Baseline-Erwartung ist, dass die Wirtschaft auf einem Wachstumspfad von etwa zwei Prozent bleibt, viele Arbeitsplätze geschaffen und Arbeitsmärkte gestrafft werden.“

ANSICHTEN (2017)

Experten vertrauen auf seine Erfahrung.

Ökonomen rechnen nicht damit, dass sich seine Politik sehr von der seiner Vorgängerin unterscheidet.

Fachleute glauben, dass er den Märkten Stabilität garantiert.

„Es gibt kaum einen Posten, der wichtiger ist als dieser. (…) Jay ist stark und klug, er wird die Notenbank verantwortungsvoll führen und unsere Ökonomie durch jede Herausforderung steuern.“

Donald Trump, Präsident der Vereinigten Staaten

„Jays lange und bemerkenswerte Karriere ist durch sein Engagement und seine Ernsthaftigkeit im öffentlichen Dienst gekennzeichnet.“

Janet Yellen, (noch) Vorsitzende der US-Notenbank

„Ich hoffe, dass (Powell) nicht unter der gleichen Amnesie leiden wird, die den Rest der Regierung plagt, wenn es um die Rolle der Fed bei der Gestaltung der Regeln für Wall-Street-Banken nach der Krise geht.“

Senator Sherrod Brown (Dem.), Vorsitzender des US-Senatsausschusses für Banken, Wohnungsbau und Stadtentwicklung

„Er hat bei seinem Umgang mit Geldpolitik seit seinem Eintritt in die Federal Reserve ein gutes Urteilsvermögen bewiesen.“

Rob Nichols, Präsident der American Bankers Association

„Die Fed wird unter Führung von Jerome Powell nicht wesentlich von dem Plan abweichen, den Yellen vorgegeben hat.“

Bruce Kasman, Chefökonom bei JP Morgan

„Der neue Fed-Chef steht vor immensen Herausforderungen. Die heutige Zeit wird sich später als Ruhe vor dem Sturm herausstellen.“

Paul-Mortimer Lee, Chefökonom für die USA bei BNP Paribas

„Er entspricht allen wichtigen Kriterien: Er ist Republikaner, bietet Stabilität, unterstützt niedrige Zinssätze und ist offen für die Deregulierung des Finanzsektors.“

Omair Sharif, Chefökonom für die USA bei Societe Generale