China: Elantas baut Standort Tongling weiter aus

WESEL/TONGLING. Der zur Altana AG gehörende Geschäftsbereich Elantas übernimmt das Drahtlackgeschäft der Changzhou Hongbo Paint Co., Ltd. Damit baut der Spezialchemiekonzern seine Aktivitäten in China weiter aus. Die Herstellung der von der Changzhou Hongbo Paint erworbenen Polyurethan-Drahtlacke wird in Tongling (Provinz Anhui) erfolgen. Seinen dortigen Produktionsstandort hat Elantas bereits erweitert. 2016 erzielte das Drahtlackgeschäft von Changzhou Hongbo Paint Umsätze in Höhe von rund 16 Millionen Euro.

Drahtlacke sind Isolierstoffe für die Elektroindustrie. Sie befinden sich unter anderem in Elektromotoren, Autos, Fernsehapparaten, Windkrafträdern und Computern. Innovationen bei Drahtlacken tragen dazu bei, dass Produktentwickler immer kleinere und leistungsfähigere elektrische Einheiten wie Motoren oder Generatoren bauen können und so Material sowie Energie sparen.

Für Elantas ist China der weltweit wichtigste Absatz- und Wachstumsmarkt. Im Geschäftsjahr 2016 entfiel mehr als die Hälfte der Umsätze auf die Region Asien. Mit einem Plus von 15 Prozent auf 372 Millionen Euro erzielte die gesamte Altana-Gruppe im ersten Halbjahr 2017 die höchsten Umsatzzuwächse in Asien. In China stieg der Umsatz in den ersten sechs Monaten dieses Jahres sogar um 23 Prozent auf 198 Millionen Euro an.