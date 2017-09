Unter der Lupe: Informationen zu und Bewertung von Unternehmen in Russland

Eine Neubewertung des Länderrisikos Russlands durch private Kreditversicherer im Februar 2015 hat Auswirkungen auf die Bereitschaft, neue Limits zu zeichnen. Teils wurden bestehende Linien reduziert oder gar aufgehoben. Aber auch wenn eine Forderungs-absicherung aus Gründen des Preises oder der Verfügbarkeit nicht infrage kommt, steht der Exporteur nach Russland immer noch vor der Problematik, wie er seine russischen Abnehmer bewertet.



Ein Gastbeitrag von Thomas Bölinger und Andreas Steinborn

Wer nach Russland exportiert, sollte sich in jedem Fall über die Bewertung seiner potenziellen Abnehmer informieren. Dafür benötigte Informationen sind über internationale und lokale Auskunfteien auch in Deutschland in unterschiedlichen Ausprägungen und Qualitäten erhältlich – zum Beispiel von Dun & Bradstreet, Creditreform oder Creditinform.

Diese greifen zumeist auf 13 öffentlich zugängliche Datenquellen in Russland zu und werden in Form von Abos angeboten. Russische Auskunfteien – zum Beispiel Credinform, Spark oder Delcreda – liefern umfangreichere Informationen, da sie zum Teil auf über 40 Quellen zugreifen und aufgrund von weiter entwickelten IT-Systemen sehr kurzfristig liefern können –

allerdings zu einem höheren Preis. Diese Auskünfte sind vor allem für komplexere Unternehmensgruppen oder für spezifische Infobedürfnisse wie die von Wirtschaftsprüfern geeignet.

Fuzzy-logic basierte Expertensysteme, Bewertungen angelehnt an Verfahren neuronaler Netze oder ähnliche komplexe Bewertungssysteme, wie sie für Unternehmen in Deutschland und zum Teil Westeuropa bereits Anwendung finden, sind für Unternehmen in Russland aus gutem Grund noch nicht im Einsatz. Es dominieren Scoring-Systeme in unterschiedlichen Ausprägungen.

Ursachen für zurückhaltende Bewertungen von Unternehmen

Die Bewertung eines Unternehmens kann natürlich nur so gut sein wie die vorliegenden Informationen. Aber selbst wenn scheinbar alle Informationen zum Kreditnehmer vorliegen, kann es sein, dass eine darauf basierende Kreditentscheidung dem Unternehmen nicht gerecht wird.

Ein Grund dafür kann sein, dass der Jahresabschluss ausschließlich unter steuerlichen Gesichtspunkten erstellt wurde. Geringe Eigenmittelausstattung und marginale Gewinne zeichnen unabhängig von den tatsächlichen Verhältnissen noch viele Unternehmen in Russland aus.

Außerdem kann sich die Art und Qualität von Jahresabschlüssen unterscheiden – je nachdem, ob

es sich um steuerliche Abschlüsse, um Handelsabschlüsse oder schlicht Ausarbeitungen für das Management handelt;

diese nach den Normen der russischen Buchhaltung oder nicht-russischem „Generally Accepted Principles“ (GAP) oder „International Financial Reporting Standards“ (IFRS) erstellt wurden;

der Abschluss geprüft wurde – und von wem;

es eine Historie gibt.

Weitere Gründe können sein, dass es sich bei dem Kreditnehmer um eine Einkaufsgesellschaft handelt, die in der Regel nicht hinreichend mit eigenen Mitteln ausgestattet wurde. Oder dass der Kreditnehmer Teil einer Gruppe ist, die wesentlich stärker sein kann als diese Einzelfirma. Holding-Strukturen nach westlichem Vorbild sind in Russland weitgehend unbekannt. Gruppenanalysen gestalten sich daher als recht aufwendig.

Davon unberührt besteht natürlich auch in Russland die Möglichkeit, dass die Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers tatsächlich schwach ist.

Dies herauszufinden ist Aufgabe der Kreditprüfung – die vor der Vereinbarung eines Zahlungszieles erfolgen sollte.

Umgang mit schwach bewerteten Unternehmen

Im Grunde gibt es drei mögliche Szenarien, mit schwach bewerteten Unternehmen umzugehen:

die Beschaffung zusätzlicher Informationen über den Abnehmer;

die Beschaffung zusätzlicher Informationen über mögliche verbundene Unternehmen;

eine Vereinbarung von zusätzlichen Sicherheiten – wie zum Beispiel Bürgschaften von (starken) verbundenen Unternehmen oder Gesellschaftern, Garantien oder dinglichen Sicherheiten.

Wenn trotz aller Bemühungen die Kreditwürdigkeit des „Risikos“ tatsächlich schwach ist, sollte mit potenziellen Abnehmern Vorkasse vereinbart werden.

Sich ein umfassendes Bild von der Kreditwürdigkeit eines Unternehmens in Russland zu verschaffen, ist möglich. Doch der Aufwand der Informationsbeschaffung für eine adäquate Beurteilung des Risikos eines Forderungsausfalles ist in Russland höher als in Westeuropa.

Thomas Bölinger

Geschäftsführer Delcreda GmbH,

Andreas Steinborn

General Manager, OOO Delcreda, Moskau.

