Polen: Achtsam bleiben!

Internationale Investoren beäugen die seit einem Jahr amtierende polnische Regierung oft mit Misstrauen. In Sachen wirtschaftlicher Gesetzgebung ist diese aber vorsichtig.

Ein Gastbeitrag von Michał Wirkus

2016 wurden vom polnischen Gesetzgeber 187 Gesetze verabschiedet. Das klingt nach viel – im Vorjahr waren es aber 260. Die meisten neuen Gesetze betrafen die Organisation des Verwaltungs- und Justizapparats. Einige andere erfüllten Wahlversprechen der Regierungspartei, indem sie das Sozial- und Bildungssystem reformierten. Allein fünf Gesetze betrafen die Organisation des Verfassungsgerichtshofs. Das sorgte zwar für Schlagzeilen, hat aber auf das Tagesgeschäft von Unternehmern kaum direkten Einfluss.

Interessanter waren die gesetzgeberischen Maßnahmen, die 2016 den Arbeitsmarkt betrafen. Der gesetzliche Bruttomindestlohn bei Arbeitsverträgen wurde um 100 Zloty auf 1.850 Zloty, umgerechnet rund 419 Euro, erhöht. Das Arbeitsgesetzbuch wurde novelliert – die Änderung soll unter anderem den Missbrauch von befristeten Arbeitsverträgen einschränken. Auch solche Verträge können nun nicht mehr ohne Angabe des Kündigungsgrundes vorzeitig beendet werden, sondern sind mit den normalen gesetzlichen Kündigungsfristen unter Angabe des Kündigungsgrundes kündbar. Mit dieser Änderung folgte das Parlament letztlich den Vorgaben des EuGH.

Staatliche Vorkaufsrechte und gestopfte Steuerlücken

Für Unternehmer, die auf Außenwerbung angewiesen sind, ist das schon im September 2015 in Kraft getretene „Landschaftsgesetz“ von Interesse. Es gab vor allem den Stadt- und Gemeindeverwaltungen weitreichende Kompetenzen zur eigenständigen Regelung von Werbeanlagen im Freien. Die meisten polnischen Großstädte haben 2016 an den dazugehörigen Erlassen und „Werbeordnungen“ gearbeitet, die jetzt nach und nach in Kraft treten.

Am 30. April 2016 sind Vorschriften in Kraft getreten, die den Handel mit landwirtschaftlichen Grundstücken einschränken sollten. Sie gaben dem Staat Vorkaufsrechte und andere Instrumente, um einem gefürchteten Ausverkauf von Landwirtschaftsimmobilien entgegenzuwirken. Bei ihrer Einführung als sehr restriktiv gefürchtet, zum Beispiel wegen staatlicher Vorkaufsrechte an Anteilen von Gesellschaften, die solche Immobilien in ihrem Vermögen halten, fanden die Regelungen in der Praxis bislang so gut wie keine Anwendung. Beim Kauf von landwirtschaftlichen, nicht von Bebauungsplänen umfassten Grundstücken ist jedoch einige Vorsicht geboten.

Die polnische Regierung betont, sie wolle die Steuern nicht erhöhen, aber Lücken im bestehenden Steuersystem schließen. Entsprechend ist die potenziell schwerwiegendste Gesetzesänderung wohl die Einführung der ab Juli geltenden „Steuerumgehungsklausel“. Danach können die Steuerbehörden alle Handlungen beanstanden und für steuerlich unwirksam erklären, die die Erzielung von Steuervorteilen zum Hauptziel haben. Jede nicht ausreichend wirtschaftlich begründbare Steueroptimierung (wohl auch Gesellschaftsumwandlungen) wird damit riskant. Unklar ist noch, wie weit die Behörden bei der Interpretation dieser neuen Vorschrift gehen und welche wirtschaftlichen Gründe sie für ausreichend halten werden. Es ist daher ratsam, vor steuerlich relevanten Maßnahmen beim Ministerium für Finanzen steuerliche Absicherungsgutachten einzuholen.

Fazit: Mateusz Morawiecki, der neue Superminister für Entwicklung und Finanzen, leitet sein Ressort bislang mit unerwartet ruhiger Hand. Dennoch sollte man immer aufmerksam die Gesetzgebungsinitiativen beobachten, denn das neue Parlament weist die Tendenz auf, Gesetze ungewohnt schnell zu erlassen.

Michał Wirkus

ist Associate bei bnt Neupert Zamorska & Partnerzy in Warschau

