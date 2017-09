Ein Tick zu viel

Am 1. Januar dieses Jahres sind in Taiwan neue arbeitsrechtliche Bestimmungen in Kraft getreten, die einen erheblichen Einfluss auf die taiwanische Wirtschaft haben werden.

Ein Gastbeitrag von Michael Werner

Vor allem die neue Regelung zu Überstunden und Arbeitstagen hat bereits zu Diskussionen und Reaktionen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern geführt. Beide Lager sind über das neue Recht nicht gerade glücklich. So gaben in einer Umfrage einer Stellenbörse im Februar über 44 Prozent der Befragten die neuen Regelungen als Grund für einen geplanten Jobwechsel an.

Die Neuregelung sieht vor, dem Arbeitnehmer innerhalb von sieben Tagen einen festen und einen flexiblen Tag freizugeben. Am festen freien Arbeitstag ist generell keine Beschäftigung erlaubt und am flexiblen arbeitsfreien Tag muss bei einer Beschäftigung neben dem normalen Gehalt ein zusätzliches Überstundenentgelt gezahlt werden, wobei nicht die aktuell geleistete Zeit bezahlt werden muss, sondern:

• vier Stunden für die Arbeitszeit von bis zu vier Stunden

• acht Stunden für vier bis acht Stunden und

• zwölf Stunden für acht bis zwölf Stunden Arbeit.

Weiterhin wurde die Zahl der Überstunden auf 46 pro Monat begrenzt, die komplett vergütet werden müssen. Andere Optionen wie etwa Arbeitszeitkonten werden in der Neufassung nicht erwähnt.

Nachvertragliches Wettbewerbsverbot

In der derzeitigen Diskussion um die Regelungen zur Arbeitszeit drohen die anderen Änderungen, die nicht minder wichtig sind, unterzugehen.

So ist die neue Rechtssicherheit hinsichtlich der Frage positiv, ob und in welcher Höhe ein Ausgleich für ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot gezahlt werden soll. Bisher gab es dazu nur eine Interpretation der taiwanischen Behörden. Nunmehr ist dieses neben weiteren Punkten im Artikel 9 des taiwanischen Arbeitsgesetzes geregelt. Der monatliche Ausgleich, der für die Dauer des Wettbewerbsverbots gezahlt werden soll, muss mindestens 50 Prozent des zuletzt gezahlten Gehalts betragen. Eine Abgeltung durch bereits erhaltenes Gehalt ist ausdrücklich untersagt.

Weiteren Erklärungsbedarf benötigt die Regelung, wonach die Entschädigung den Bedürfnissen des Arbeitnehmers entsprechen muss. Dies ist eine unnötige Komplexität für die Entschädigung und es muss abgewartet werden, wie diese Regelung in der Rechtspraxis ausgestaltet wird. Andere Punkte, die den Einsatz von nachvertraglichen Wettbewerbsverboten in Arbeitsverträgen weiter erschweren, sind die Bestimmung, dass der Arbeitnehmer Zugang zu Betriebsgeheimnissen gehabt haben muss und dass nur die Beschäftigung bei direkten Wettbewerbern verboten werden kann.

Schutz von „Whistleblowern“

Arbeitnehmer, die Missstände anzeigen, sollen demnächst besser geschützt werden. So dürfen sie wegen der Anzeige von Missständen nicht entlassen oder bestraft werden. Die Behörden sind verpflichtet, ihre Identität zu schützen. Inwieweit dieser Schutz vor allem bei kleinen Unternehmen in der Praxis gewährt werden kann, bleibt abzuwarten.

Urlaubsregelungen

Positiv ist auch, dass jetzt schon im ersten Jahr der Beschäftigung drei Tage Urlaub gewährt werden müssen, wenn auch erst nach sechs Monaten. Zu strikt ist jedoch die Begrenzung des Urlaubsanspruchs auf das Kalenderjahr. Eine Karenzzeit mit Übernahme für einen bestimmten Zeitraum ins neue Jahr ist nicht möglich. Nicht genommener Urlaub verfällt nicht, sondern muss vergütet werden, wobei der Arbeitgeber bei Streitigkeiten über Urlaubsanspruch oder den Auszahlungsbetrag in der Beweispflicht steht.

Fazit

Die Regelungen zur Arbeitszeit sind zu starr und bieten keine Flexibilität, die insbesondere im Transport-, Gaststätten- und Hotelwesen notwendig wäre. Arbeitgeber sollten ihre Verträge und Arbeitsregelungen überprüfen und für die neuen Regelungen anpassen, damit diese weiter gültig bleiben.

Die neuen Regelungen sollen die Rechte der Arbeitnehmer stärken und insbesondere den vorhandenen Missbrauch von Überstunden einschränken. Jedoch schießen die neuen Regelungen über das Ziel hinaus und verschlimmbessern die Situation der Arbeitnehmer. Die Justierung der taiwanischen Wirtschaft wird um einen Tick überdreht.

Michael Werner

ist Senior Associate bei der Kanzlei Eiger in Taipei.

