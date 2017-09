Datenschutz im Zeitalter von Industrie 4.0

Der in Deutschland geprägte Begriff „Industrie 4.0“ beschreibt verschiedene wichtige Innovationen im Bereich der digitalen Technologie, die nahezu alle Wirtschaftszweige und insbesondere die verarbeitende Industrie verändern. Damit sind auch neue rechtliche Herausforderungen im Chinageschäft verbunden.

Nach zwei Dekaden als „Werkbank der Welt“ hat sich China die weitere Technologisierung ebenso auf die Fahnen geschrieben. Mit dem 2017 vorgestellten Programm „Made in China 2025“ wird das Ziel verfolgt, Weltmarktführer im Bereich der Produktionstechnologie zu werden. Bei der Verwirklichung dieser Ziele spielen digitale Technologien eine große Rolle. Diese neuen Technologien bergen jedoch nicht nur große Chancen, sondern bringen auch in China neue rechtliche Herausforderungen mit sich, vor allem in den Bereichen Datenschutz, Netzwerksicherheit und Geschäftsgeheimnisse. Folgende Punkte sind dafür besonders wichtig.

Schutz von Geschäftsgeheimnissen

Im digitalen Zeitalter gewinnt Datenschutz an Bedeutung. Datenaustausch zwischen verschiedenen Unternehmen via Internet ist längst alltäglich. Damit bieten sich auch mehr Gelegenheiten für Hacker-Angriffe, Datendiebstahl und Spionageprogramme.

Das bereits am 1. Dezember 1993 in Kraft getretene „PRC Anti-Unfair Competition Law“ (AUCL) wird als derzeit anwendbare Gesetzesgrundlage den Anforderungen von Indust­rie 4.0 und Made in China 2025 nicht gerecht, da die Definition des Begriffes „trade secrets“ nicht weitreichend genug ist. Umfasst werden lediglich Informationen, die

• der Öffentlichkeit unbekannt sind

• Potenzial für wirtschaftlichen Erfolg bieten

• in der Praxis verwendbar sind und

• vom Unternehmen durch angemessene Vertraulichkeitsmaßnahmen geschützt werden.

Der Staatsrat hat im Februar 2016 einen Entwurf zur Neufassung des AUCL veröffentlicht, der den Anwendungsbereich erweitern soll. Unter anderem soll das Merkmal „wirtschaftlicher Erfolg“ durch „Handelswert“ ersetzt werden. Dadurch sollen auch Online-Sicherheitssoftware und -hardware sowie Passwörter zum Online-Datenaustausch einbezogen werden. Diese werden bis dato vom Begriff „trade secrets“ nicht erfasst.

Nach geltendem Recht trägt der Rechtsinhaber die Beweislast für die Verletzung von Geschäftsgeheimnissen. Er muss insbesondere vortragen, auf welche Weise die Geheimnisse veruntreut und/oder gestohlen wurden. In der Praxis ist dies kaum oder nur sehr schwer möglich.

Der AUCL-Entwurf kehrt nur die Beweislast um, wenn der Rechtsinhaber erste Hinweise vorgetragen hat, dass

• der mutmaßliche Verletzer die Möglichkeit hatte, Zugang zu Geschäftsgeheimnissen zu erhalten und

• die vom mutmaßlichen Verletzer benutzte Information gleichwertig oder im Wesentlichen gleichwertig ist mit den Geschäftsgeheimnissen.

In diesem Fall muss der mutmaßliche Verletzer dann beweisen, dass er die von ihm genutzte Information anderweitig von einer rechtmäßigen Quelle erhalten hat.

Obwohl der Entwurf, wenn er denn so verabschiedet und umgesetzt wird, die Rechtsdurchsetzung erleichtert, ist Unternehmen zu raten, sich so gut wie möglich gegen digitale Angriffe auch mit technischen Mitteln zu schützen, beispielsweise durch Firewalls oder die Verschlüsselung von Dateien.

Datenschutz und Netzwerksicherheit

Hackerangriffe haben großes Potenzial, den Geschäftsbetrieb nachhaltig zu schädigen. Deshalb ist es von größter Wichtigkeit, Produkte und Netzwerke, die auf der Basis künstlicher Intelligenz funktionieren, vollständig und regelmäßig zu warten und zu verbessern.

Aktuell verfügt China über keinen ausreichenden und umfassenden Rechtsrahmen zum Schutz von Daten und Netzwerksicherheit. Die einschlägigen Regelungen haben sich Stück für Stück entwickelt und sind fragmentiert.

Neben anderen Gesetzen enthalten das „PRC Constitution Law“ und das „PRC Tort Law“ allgemeine Grundsätze zum Schutz der Privatsphäre von natürlichen Personen und zur Durchsetzung des Rechts. In der „Decision on Strengthening Network Information Protection“ des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses, die seit 28. Dezember 2012 in Kraft ist, wurde Datenschutz zum ersten Mal direkt behandelt, allerdings nur in Form von allgemeinen Grundsätzen und nicht detailliert..

Die „Information Security Technology – Personal Data Protection Guidelines for Public and Commercial Service Information Systems“ (Guidelines) der Verwaltung für Standardisierung vom 1. Februar 2013 geben unverbindliche Hinweise für die Erhebung, Verarbeitung, den Transfer und die Löschung von personenbezogenen Daten sowie für die Wartung von Computernetzwerken zum Schutz von personenbezogenen Daten.

Weiterhin wurden kürzlich als Reaktion auf die steigende Nutzung von Daten und des Internets das „PRC State Secrets Law“ und das „PRC Anti-Terrorism Law“ zum Schutz von Staatsgeheimnissen erlassen. Danach sollen Telekommunikationsbetreiber und Internet-Service-Anbieter angewiesen werden, Maßnahmen zur technischen Unterstützung von Terrorismusbekämpfung zu ergreifen.

Am 1. Juni 2017 wird das „PRC Cyber Security Law“ (Cyber Security Law) in Kraft treten. Es zielt auf die Souveränität von Cyberspace und nationaler Sicherheit und regelt den Aufbau, Gebrauch, Betrieb und die Wartung von Netzwerken in China sowie die Überwachung und Verwaltung von Netzwerksicherheit. Es bestimmt nicht nur rechtlich verantwortliche Personen für Netzbetreiber, Network Service Provider und Unternehmen, sondern definiert auch wichtige Begriffe im Zusammenhang mit Netzwerksicherheit.

Das Cyber Security Law führt Verpflichtungen der Netzbetreiber, der Betreiber von kritischen Informationsinfrastrukturen und Beschränkungen wichtiger Netzwerkprodukte ein. Netzbetreiber werden unter anderem verpflichtet sein, interne Sicherheitsmanagementsysteme und Betriebsanleitungen einzurichten, für die Netzsicherheit verantwortliche Personen zu benennen, technische Maßnahmen zur Vorbeugung gegen den Angriff durch Computerviren zu ergreifen und relevante Weblogs für mindestens sechs Monate aufzubewahren.

Betreiber von kritischen Informationsinfrastrukturen werden nach dem Cyber Security Law verpflichtet, personenbezogene Daten und andere wichtige Geschäftsdaten im Hoheitsgebiet der Volksrepublik China zu speichern. Bisher bestand eine Pflicht zur Datenlokalisierung nur für bestimmte Branchen, etwa im Banksektor.

Zudem müssen nach dem Cyber Security Law wichtige Netzwerkprodukte den nationalen Standards entsprechen und von einer qualifizierten Institution geprüft oder zertifiziert werden, bevor sie in China verkauft oder angeboten werden dürfen. Dies könnte zu Hürden für ausländische Lieferanten von IT- Hardware führen.

Ausblick

Das chinesische Recht hinkt ebenso wie ausländische Rechtsordnungen der rapiden Entwicklung von immer aktuelleren und ausgefeilteren Technologien hinterher. Insbesondere in den Bereichen Netzwerksicherheit und Datenschutz spielt das Rechtssystem aber eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Förderung von Innovationen.

Um die rechtlichen Herausforderungen, die digitale Technologien mit sich bringen, adäquat zu meistern, werden voraussichtlich noch eine Reihe von Gesetzesänderungen und neue Gesetzesvorhaben erforderlich sein.

