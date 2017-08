Euro erreicht Jahreshoch

MOSKAU. Der Euro erreichte an der Moskauer Börse seinen bisherigen Jahreshöchstwert. Er kostete am 2. Juli 72,01 Rubel. So teuer war der Euro seit September 2016 nicht mehr, berichtete die Wirtschaftszeitung Wedomosti. Der Dollar wurde für 60,62 Rubel gehandelt und war somit um 26 Kopeken teurer als am Vortag. Grund dafür seien die angekündigten neuen Sanktionen der USA gegen Russland, aber auch das Wirtschaftswachstum in der Eurozone, sagte Tatjana Ewdokimowa, Analystin der Nordea-Bank. Der Rubel sei weiterhin Schwankungen unterlegen, sagte Wirtschaftsminister Maxim Oreschkin.

