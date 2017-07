Institution der Woche: NAFTA

ASPEKTE

Die Länder des Nafta machen rund ein Viertel des Welt-BIP aus.

Der Handel zwischen den Mitgliedsstaaten hat sich seit Beginn des Nafta verdreifacht.

Derzeit sprechen die Mitglieder über ein „Nafta 2.0“

Wenn man so will, war die NAFTA einer der wichtigsten Wahlkampfhelfer von Präsident Trump. Donnernde Kritik gegen das Nordamerikanische Freihandelsabkommen zwischen Kanada, den USA und Mexiko war eines seiner Lieblingsthemen, um seinen Slogan „Make America Great Again“ zu untermauern. Der Nafta-Vertrag war vom früheren US-Präsidenten George Bush Sr. ausgehandelt worden und aus dem Kanadisch-Amerikanischen Freihandelsabkommen von 1989 hervorgegangen. 1994 trat das Abkommen unter Bill Clinton in Kraft. Es umfasst um 450 Millionen Menschen – das sind rund 16 Prozent des Welthandels und 25 Prozent des globalen BIP. Das Abkommen sieht Zollerleichterungen vor sowie die Öffnung verschiedener Märkte wie Finanzen und Energie und hat zwei Seitenabkommen: zu Arbeitsrechten und Umweltschutz. Im Gegensatz zur Europäischen Union nimmt Nafta allerdings keine supranationalen Regierungs- oder Entscheidungsfunktionen wahr und hat keine Vorrangposition gegenüber nationalem Recht.

Seit 1994 hat sich der Handel zwischen den USA, Kanada und Mexiko auf heute 1,2 Billionen Dollar verdreifacht. Dabei haben alle drei Staaten profitiert – auch wenn US-Präsident Trump gerne das Handelsdefizit seines Landes als Gegenargument ins Feld führt. Denn auch wenn die Vereinigten Staaten heute deutlich weniger ins Nachbarland verkaufen als sie von dort importieren, haben sich die US-Warenexporte nach Mexiko in den vergangenen 23 Jahren beinahe versechsfacht, von gut 40 auf 230 Milliarden Dollar. Gegenüber Kanada wiesen die USA nach vielen Minus-Jahren zuletzt sogar wieder ein leichtes Handelsplus auf – ganz ohne Änderung des Nafta-Vertrags.

Doch Änderungen stehen an: Statt wie ursprünglich angekündigt aus dem Abkommen auszusteigen, wollen die drei Länder nun verhandeln, wie ein „Nafta 2.0“ aussehen könnte. Die Ziele der USA sind dabei besserer Marktzugang für amerikanische Industriebetriebe, Landwirte und Dienstleister in den beiden Partnerländern sowie eine deutliche Reduzierung des Handelsdefizits mit Mexiko. Paradoxerweise gehen die USA dabei mit Vorschlägen in den Ring, die so oder so ähnlich auch in dem von Trump als „potenzielle Katastrophe für unser Land“ bezeichneten TPP-Abkommen zu finden waren. Das betrifft unter anderem Arbeitnehmerrechte – wichtig für die Demokraten in den USA – und Umweltschutz, insbesondere in Mexiko. Dazu gehört auch die Einführung eines Mechanismus, der die Länder daran hindern soll, ihre Währung zur Erlangung von Handelsvorteilen zu manipulieren. Außerdem wollen die USA sich für die Abschaffung der Schiedsgerichte einsetzen, die es den beiden anderen Staaten bisher erlaubten, gegen Zölle zu klagen.

AUSSAGEN

US-Präsident Trump scheint sich nicht entscheiden zu können, was er von Nafta hält.

Seine Nafta-Kollegen haben eine eindeutigere Haltung.

Trumps Minister freuen sich über eine vermeintlich gute Verhandlungsposition.

Donald Trump, US-Präsident, im Wahlkampf 2016 über Nafta

„Der schlechteste Handelsvertrag, den je ein Land unterschrieben hat.“

…heute, über die gegenwärtigen Verhandlungen

„Ein Nafta-Austritt wäre ein Schock für das System.“

„Wenn wir nicht zu einer befriedigenden Lösung kommen, werden wir Nafta beenden.“

Über die Präsidenten seiner Nafta-Partnerländer

„Ich mag die beiden sehr, wir haben sehr gute Beziehungen und die Beendigung von Nafta wäre keine nette Aktion.“

Enrique Pena Nieto, President von Mexiko (2016)

„Der nordamerikanische Handel soll frei von allen Zöllen und Quoten bleiben.“

Justin Trudeau, Premierminister von Kanada, über die Zukunft von Nafta

„Manchmal bedeutet ‚etwas richtig machen’, dass man Abstand nimmt von politisch verführerischen Abkürzungen. Mehr Handelsbarrieren, mehr ‚local-content’-Bestimmungen, Vorteile von inländischen Unternehmen bei staatlichen Ausschreibungen zum Beispiel – all das hilft arbeitenden Familien auf die Dauer nicht, nicht einmal mittelfristig. Solche Wirtschaftspolitik killt Wachstum.“

„Nafta ist die erfolgreichste Wirtschaftspartnerschaft in der Geschichte der Welt. Es ist jedes Jahr ungefähr 100 Milliarden US-Dollar wert und – das ist am wichtigsten – es ist gut ausbalanciert.“

Reince Priebus, Stabschef des US-Präsidenten

„Der Präsident ist bei Nafta in einer perfekten Verhandlungsposition, weil alle Wissen, dass er eine negative Grundeinstellung zu Nafta hat, er sich jetzt aber doch für Verhandlungen offen erklärt hat. Die Machtposition liegt bei ihm.“

Robert Lighthizer, US-Handelsbeauftragter

„Durch die Neuverhandlung von Nafta wollen die USA ein besseres Abkommen erreichen, welches das US-Handelsdefizit verringert.“ (2017)

ANSICHTEN

Zeit seiner Gründung war Nafta etwas völlig Neues.

Unter vielen Ökonomen, Politikern und Wissenschaftlern herrscht breiter Konsens, dass das Abkommen erfolgreich war.

Auch wenn nicht alle Erwartungen erfüllt wurden.

George Bush Sen., US-Präsident, „Erfinder“ der Nafta

„Die NAFTA stellt den ersten Riesenschritt zur Erfüllung eines Traums dar, der uns schon lange inspiriert hat: der Traum einer Hemisphäre, die durch wirtschaftliche Zusammenarbeit und freie Konkurrenz vereint ist.“

„Die Zeit wird bald kommen, da der Handel von Alaska nach Argentinien frei ist.“ (1992)

George W. Bush, ehemaliger US-Präsident und Sohn des Nafta-Erfinders

„Nafta hat Millionen von Jobs geschaffen und die Wirtschaft sowohl in den USA als auch in Mexiko gestärkt.“ (2017)

Wissenschaftlicher Dienst des US-Kongresses

„Nafta hat nicht zu den massiven Arbeitsplatzverlusten geführt wie von den Kritikern gefürchtet und nicht zu dem großen Wirtschaftswachstum wie von den Unterstützern vorhergesagt. Der Netto-Effekt von Nafta für die US-Wirtschaft scheint relativ moderat zu sein.“

Dr. Marc Beise, Leiter der Wirtschaftsredaktion der Süddeutschen Zeitung

„Dieses Abkommen ist ein Dinosaurier seiner Gattung, ein Experiment aus den Neunzigern. Was heute üblich ist, (…) war damals neu.“

Cecilia Costero, Professorin für Internationale Beziehungen am Colegio de San Luis Potosí

„Für mich sind die US-Firmen die eigentlichen Gewinner von NAFTA, denn sie bekamen durch NAFTA Investitionssicherheit plus billige Arbeitskräfte.“

Robert Scott, Wirtschaftswissenschaftler und Direktor für Handel und Industriepolitik beim Economic Policy Institute

„Es gibt auch wichtige Punkte, wo Nafta verbessert werden kann, aber bei den Prioritäten des aktuellen Präsidenten ist nicht sehr wahrscheinlich, dass das passiert.“

Council on Foreign Relations, US-Think Tank

„Die NAFTA hat die nordamerikanischen Wirtschaftsbeziehungen grundlegend neu gestaltet und eine beispiellose Integration zwischen Kanada und den Industrieländern der Vereinigten Staaten und Mexiko, einem Entwicklungsland, geleistet.“

Larry Summers, ehem. Chefökonom der Weltbank

„Natürlich war es schwierig, Nafta [der Öffentlichkeit] zu verkaufen. Es ist immer schwierig offenen Märkte zu verkaufen.“

Henry Kissinger, ehemal. US-Außenminister

„Nafta ist der kreativste je dagewesene Schritt in Richtung einer neuen Weltordnung.“

