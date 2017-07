Person der Woche: Nursultan Nasarbajew

ASPEKTE

Nursultan Nasarbajew tritt als Vermittler zwischen dem Westen, Russland und China auf.

Kasachstans Präsident war maßgeblich an der Konzeption der Eurasischen Wirtschaftsunion beteiligt.

Der erste Präsident Kasachstans inszeniert sich als „Führer der kasachischen Nation“.

Nursultan Nasarbajew ist Präsident Kasachstans seitdem die ehemalige Sowjetrepublik unabhängig wurde. Bereits zwei Jahre vorher, 1989, war er Generalsekretär der Kommunistischen Partei Kasachstans geworden. Da scheint es nur logisch, dass dem heute 77-Jährigen im Sommer 2010 auch der Titel „Führer der Nation“ verliehen wurde, nachdem er im Januar des gleichen Jahres bei vorgezogenen Präsidentschaftswahlen mit 95,5 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt worden war. Dass damit lebenslange Immunität vor Strafverfolgung für den Präsidenten und seine Familie verbunden sind, und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) damals bei der Wahl „gravierende Unregelmäßigkeiten“ festgestellt hatte, lässt die Probleme des Landes erahnen: autoritäre Regierungsführung und Korruption werden trotz eines wachsenden Personenkults mit der Nasarbajew-Familie verbunden. Als junger Mann arbeitete der erste Präsident der Republik Kasachstan in verschiedenen Stahlzechen des rohstoffreichen Landes, entdeckte bald seinen politischen Ehrgeiz und trat mit 22 in die Kommunistische Partei ein. Dort sollte er es zu höchsten Posten bringen. 1990 bot ihm Michail Gorbatschow sogar den Posten des Vize-Präsidenten der Sowjetunion an, den er aus einem richtigen politischen Instinkt her ablehnte.

Nasarbajew hat sich auch als Modernisierer seines Landes und ausgleichende Kraft zwischen China und Russland positioniert. Kasachstan ist das neuntgrößte Flächenland der Welt und Mitglied in der von China geführten Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit sowie der „westlich“ geprägten OSZE. Im Februar dieses Jahres hat die kasachische Regierung Friedensgespräche zu Syrien in der Hauptstadt Astana organisiert. Die Stadt inmitten der Steppenlandschaft ist seit ihrer Ernennung zur Hauptstadt im Jahr 1997 stetig gewachsen. Sie symbolisiert die Modernisierung und die Kraft Kasachstans. Diese neue Positionierung wird unter anderem durch wirtschaftspolitische Bündnisse untermauert: Bereits 1994 stieß Nasarbajew in einer Rede an der berühmten Moskauer Lomonossow-Universität (MGU) das Konzept der Eurasischen Wirtschaftsunion an. Seit 2015 ist Kasachstan Mitglied der Welthandelsorganisation. Auch für die Neue Seidenstraße – „One Belt, One Road“ – ist das Land als westlicher Nachbar Chinas ein wichtiger und aktiver Partner. Die Eröffnung der EXPO 2017 in Astana zu Beginn dieses Monats ist ein weiterer Baustein der internationalen Brücke, die Kasachstans Präsident bauen will.

AUSSAGEN

Für Nasarbajew steht die Wirtschaft an erster Stelle.

Die „neue Seidenstraße“ und Eurasische Wirtschaftsunion sind für ihn zentrale Projekte.

Für die Entwicklung ganz Eurasiens werde Kasachstan eine „zentrale Rolle“ spielen.

Über Ost-West-Beziehungen

„Wir müssen Ost und West dazu anregen, nicht nur aufeinander zuzugehen, sondern gemeinsam eine neue Philosophie der Zusammenarbeit zu finden.“

Über freie Wirtschaftspolitik

„Paternalismus und politisch motivierte Sanktionen habe die wirtschaftliche Aktivität und das Leben von Millionen Menschen verschlechtert. In der Konsequenz haben die Weltwirtschaft und der Welthandel abgebaut. In dieser Lage braucht die Welt einen neuen Antrieb um internationale Zusammenarbeit zu stimulieren.“

Über die neue Seidenstraße und internationale Zusammenarbeit

„Die angekündigte Strategie der ‚Stabilität durch gemeinsame Entwicklung’ ist eine attraktive Form internationaler Zusammenarbeit, die die wirtschaftlichen Interessen von Dutzenden Ländern widerspiegelt.“

„Die Implementierung der Seidenstraßeninitiative erlaubt es, die gesamte Region auf neuartige Weise zu positionieren, inklusive Zentralasien im globalen Kontext.“

Über die Eurasische Wirtschaftsunion

„Wir sehen (dieses Projekt) als einen offenen Raum und neue Brücke zwischen den wachsenden Volkswirtschaften in Europa und Asien.“

„Die Idee, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum im Großen Eurasien zu schaffen, hat eine neue Bedeutung gewonnen. Das Wirtschaftsband der Neuen Seidenstraße verbindet die Plattform der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, die Eurasische Wirtschaftsunion und die Europäische Union zu einem gemeinsamen Raum der wirtschaftlichen Prosperität.“

Über Astana

„Manchmal kann ich es selbst kaum glauben: vor ein paar Jahren war hier nichts als Steppe.“

Über Pressefreiheit

„Ich muss gestehen, dass wir vielleicht noch nicht das gleiche Niveau erreicht haben wie entwickelte Länder – aber das sind nicht nur wir, sondern viele postsowjetische Staaten.“

Über die Energieressourcen Kasachstans

„Kasachstan hat riesige Energievorkommen. Wir transportieren diese durch Russland bis ans Schwarze Meer, durch den Kaukasus und nach Europa. Unsere Aussichten sind immens, und wir haben eine wichtige Rolle zu spielen.“

Über politische Prioritäten

„Erst die Wirtschaft, dann Politik. Wir müssen schrittweise vorgehen.“

Über Religion und Frieden

„Interethnisches und spirituelles Verständnis ist eine unserer strategischen Ressourcen, die Basis für die Fortschritte unserer Gesellschaft und unseres Staates.“

Über seine Wiederwahl

„Ich habe mich bereit erklärt, wieder zu Wahl anzutreten, weil ich vorhabe, die Politik einer konsolidierten Gesellschaft weiterzuführen, die unserem Volk Stabilität bringt, und die schwierigen Reformen durchzuführen, die wir begonnen haben.

ANSICHTEN

Chinas Präsident Xi betont das gegenseitige Vertrauen zu Kasachstan.

Michail Gorbatschow lobte Nasarbajews Umgang mit der Transition nach dem Ende der UDSSR.

Auch der ehemalige Außenminister Genscher spricht positiv über seinen strikten Kurs bei der Modernisierung.

Daniyar Akishev, Präsident der kasachischen Nationalbank

„Alle kasachischen Errungenschaften sind unwiederbringlich mit dem ersten Präsidenten Kasachstans, Nursultan Nasarbajew, verbunden.“

Xi Jinping, chinesischer Präsident

„In den über 25 Jahren seit der Aufnahme diplomatischer Kontakte zwischen China und Kasachstan haben sich die bilateralen Beziehungen schnell entwickelt. Beide Seiten haben engen Kontakt auf höchstem Niveau gehalten, das gegenseitige politische Vertrauen fortwährend gestärkt und weitreichend praktische Kooperationen gefördert.“

Michail Gorbatschow, letzter Präsident der Sowjetunion

„(Er lag) immer richtig bei den großen Fragen… ein Leader, der das Desaster (der sowjetischen Desintegration) besser gemanagt hat als irgendeiner aus den anderen neuerdings unabhängigen Ländern.“

Vesa Himanen, Vorsitzende der WTO-Verhandlungsgruppe für Kasachstan

„Die 20-jährige Geschichte der Beitrittsverhandlungen Kasachstans ist voller Herausforderungen, Komplexität und Einzigartigkeit. Gemeinsam haben wir gezeigt, dass das System liefern kann. Kasachstans WTO-Beitritt sendet ein starkes, positives und klares Signal an seine Handelspartner: das Land verpflichtet sich im Rahmen des regelbasierten multilateralen Handelssystems mit der Weltwirtschaft zu interagieren.“

Jonathan AIkten, ehemaliger englischer Abgeordneter, Minister und Autor

„Sein Arbeitsethos, Patriotismus und Ehrgeiz sind eng verflochten. Nasarbajew mochte es schon immer, die Dinge zu leiten.“

Wladimir Putin, russischer Präsident

über Nasarbajews Einsatz für Syrien-Friedensverhandlungen: „Dank Ihnen (war es möglich), Resultate zu erreichen, wie es sie vorher nie gegeben hat.“

Über wirtschaftliche Zusammenarbeit: „Kasachstan ist ein wichtiger wirtschaftlicher Partner für Russland. (…) Wir wollen Handels und Investitionszusammenarbeit ausbauen, auf Grundlage der Bedingungen, die wir im Rahmen des Integrationsprozesses (zur eurasischen Wirtschaftsunion) geschaffen haben.“

„Nasarbajew ist ein umsichtiger Führer, sogar der umsichtigste im postsowjetischen Raum. Er würde nie gegen den Willen der Menschen seines Landes agieren.“

Hans-Dietrich Genscher, ehemaliger deutscher Außenminister

„Mich hat beeindruckt, mit welcher Klarheit (er) den Weg des Landes vorgezeichnet ha(t).“

Duman Juniskhan, Aktivist bei Zhas Otan, der Jugendbewegung der Regierungspartei Nur Ortan

„Dank ihm kennt die ganze Welt Kasachstan.“

Bild: Wikipedia