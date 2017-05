RZD verhandelt mit China über Bahnstrecke Moskau-Kasan

MOSKAU. Die Russische Eisenbahn RZD fordert China auf, Bedingungen für die Finanzierung der Hochgeschwindigkeitsstrecke (HSR) Moskau-Kasan zum eigenen Vorteil zu verändern. Nach einem Bericht der Zeitung Kommersant verhandelt die russische Eisenbahngesellschaft über eine Erhöhung des Investorenanteils und über eine Senkung der Zinsen für das Darlehen unter die derzeitig vereinbarten 4 Prozent. An dem Projekt will sich China mit 1,0 Milliarden US-Dollar sowie einem Darlehen der China Development Bank in Höhe von 400 Milliarden Rubel (6,5 Mrd. EUR) beteiligen. Auch ein Konsortium deutscher Investoren führt Verhandlungen über eine Finanzierung des Baus in Höhe von 3,7 Milliarden Euro. Zu dem Konsortium gehören unter anderem Siemens, die Deutsche Bank sowie die Deutsche Bahn. Die Gesamtkosten für die 770 Kilometer lange Strecke werden auf 15 Milliarden Euro geschätzt.