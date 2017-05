Volkswagen stellt Geländewagen-Produktion ein

MOSKAU, 23. Mai. Der Automobilkonzern Volkswagen stellt die Produktion seines Geländewagens in Russland ein. Das Modell Touareg werde im Werk in Kaluga nicht mehr hergestellt, teitle der Konzern mit. Die freien Kapazitäten will die Volkswagen Group für die Produktion eines Audi-Modells nutzen. Derzeit importiert Volkswagen alle Touareg-Modelle aus der Slowakei, hieß es. Ob die Produktion in Kaluga wieder aufgenommen wird ist unklar. Neben dem Geländewagen fertigt Volkswagen in Kaluga die Modelle Polo Sedan, Tiguan und Škoda Rapid.

Mehr Außenwirtschaftsnachrichten zu Russland erhalten Sie in Russland aktuell

Zum E-Paper

Zum Abo

Zum Ländernewsletter Russland