Russische Kühlschränke und Waschmaschinen für Europa

SANKT PETERSBURG. Der Konzern BSH Hausgeräte verkauft mehr Kühlschränke und Waschmaschinen aus Russland auf dem Exportmarkt. Im vergangenen Jahr produzierte der deutsche Konzern 16 Prozent mehr Hausgeräte, wie die Zeitung Wedomosti mit Verweis auf den Konzernsprecher Hakan Mandali berichtete. In Sankt Petersburg stellt der Konzern, der aus einem Gemeinschaftsunternehmen der Bosch AG und Siemens AG hervorgegangen ist, Waschmaschinen und Kühlschränke her. In den vergangenen drei Jahren exportierte das Unternehmen 47 Prozent seiner jährlichen Produkte – insgesamt 200.000 Geräte.

85 Prozent aller russischen Haushaltsgeräte werden im Land produziert

Davon liefert BSH Hausgeräte Russia nach Angaben Mandalis 40 Prozent der Produkte nach Frankreich und Deutschland. Die restlichen 60 Prozent verkauft der Konzern in die Länder der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. Im vergangenen Jahr ist der russische Markt für Hausgeräte um 7,0 Prozent gewachsen, wie Anton Guskow, Sprecher des Verbandes der Händler für Elektrogeräte und Computertechnik RATEK, mitteilte. Ihm zufolge werden 85 Prozent aller im Land verkauften Geräte in Russland hergestellt.

Mehr Außenwirtschaftsnachrichten zu Russland erhalten Sie in Russland aktuell

Zum E-Paper

Zum Abo

Zum Ländernewsletter Russland