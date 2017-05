Russland lockt Maschinenbauer

In Russland steht die nächste Großinvestition eines Maschinenbauers an. Der Chemnitzer Werkzeugmaschinenbauer „Niles-Simmons-Hegenscheidt-Gruppe“ (NSH) investiert in einem ersten Schritt 750 Millionen Rubel (12 Mio. EUR) in den Aufbau einer Produktion von Werkzeugmaschinen. Insgesamt soll die Investition laut Unternehmensangaben 1,5 Milliarden Rubel (24 Mio. EUR) betragen. Ende 2017 soll mit dem Bau in der zu Moskau gehörenden Stadt Selenograd begonnen werden. NSH baut dort in einer Sonderwirtschaftszone.

Der Chemnitzer Konzern, der für den russische Exportmarkt eine bedeutende Rolle spielt, war von den 2014 eingeführten EU-Sanktionen betroffen. Die NSH-Gruppe fertigt Werkzeugmaschinen für die Eisenbahn- und Metroindustrie, die Luft- und Raumfahrtindustrie, die Automobil- und Truckindustrie, den Maschinenbau sowie den Werkzeug- und Formenbau. Bestimmte Maschinen durften nach Einführung der Sanktionen nicht mehr ausgeliefert werden, zwei Kooperationsvereinbarungen mit russischen Partnern wurden aufgelöst. Daraufhin hatte Unternehmenschef Hans J. Naumann im Frühjahr 2016 noch angekündigt, eine Produktion in Kasan aufbauen zu wollen. Damals hieß es, es fehle nur noch die Bestätigung vonseiten der Behörden. Nun hat NSH seine Pläne geändert und investiert in Moskau. Allein aus dem Freistaat hatten sich die Maschinen- und Anlagen-Lieferungen nach Russland zwischen 2013 und 2015 von 327 Millionen auf 177 Millionen Euro nahezu halbiert. Die Lösung, die NSH wählt, heißt Lokalisierung.

Den gleichen Weg beschreitet der Werkzeugmaschinenbauer DMG Mori (ehemals Gildemeister AG), der im Gebiet Uljanowsk ein Großprojekt mit Investitionen über 4 Milliarden Rubel (etwa 60 Mio. EUR) verwirklicht. Zudem bemüht sich der deutsch-japanische Konzern derzeit, seine Zulieferer zu Investitionen in der Region zu bewegen. Wegen des hohen Lokalisierungsgrades (nach Unternehmensangaben bis zu 70 Prozent) gewährte die russische Regierung dem Unternehmen im Herbst vergangenen Jahres einen „Spezinvestkontrakt“, der ihn mit russischen Unternehmen gleichstellen soll, etwa bei Staatsaufträgen.

Der Maschinenbau gilt auch in den momentan wirtschaftlich schwierigen Zeiten als Wachstumsbranche. Zwar wächst seit 2016 die russische Industrieproduktion insgesamt wieder: Im vergangenen Jahr lag deren Zuwachs bei 1,1 Prozent. Überdurchschnittlich wuchs mit 3,8 Prozent jedoch das Segment Maschinenbau. Angesichts des hohen Innovationsbedarfs in der russischen Industrie wird sich dieser Trend fortsetzen.

Zur NSH-Gruppe mit Hauptsitz in Chemnitz gehören weltweit sechs Werke. Drei davon befinden sich in Deutschland, zwei in den USA und eines in China. Die Anzahl der Beschäftigten liegt bei 1.350. Der Umsatz lag 2015 bei 360 Millionen Euro.