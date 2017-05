OWC organisiert Manufacturer’s Forum in Frankfurt

FRANKFURT. Der russischsprachige Raum ist für viele deutsche Unternehmen nicht nur ein wichtiger Absatzmarkt, sondern rückt als Produktionsstandort in das Blickfeld von Produzenten. Das Importsubstitutionsprogramm der russischen Regierung unterstützt diese strategische Ausrichtung, aber auch die günstigere und qualifizierte Arbeitskraft macht die Produktion in Russland, Belarus und der Ukraine attraktiv.

OWC Verlag für Außenwirtschaft veranstaltet am 30. Juni im Konferenzzentrum des Frankfurter Flughafen das Manufacturer’s Forum zum Thema

Lokalisierung in Russland, Belarus und der Ukraine

Richtiger Standort ist entscheidend

Die Veranstaltung bietet Unternehmen, die eine Produktionsstandortverlagerung nach Russland, Belarus oder in die Ukraine in Betracht ziehen, die Möglichkeit sich umfassend zu diesem Thema zu informieren. Neben Fachvorträgen rund um das Thema Produktion in Russland, Belarus und der Ukraine stellen sich verschiedene Industrieparks, Sonderwirtschaftszonen und Dienstleister auf einer Ausstellungsfläche vor. In zuvor koordinierten B2B Gesprächen können dann auch schon ganz individuelle Fragen zwischen deutschen Produzenten und lokalen Anbietern besprochen werden.

