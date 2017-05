China: BMZ eröffnet Zentrum für nachhaltige Entwicklung

PEKING. Deutschland und China wollen künftig in Afrika zusammenarbeiten und dort eine nachhaltige Entwicklung vorantreiben. Dafür eröffneten Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, und Zhong Shan, Minister für Handel, Anfang Mai in Peking ein Zentrum für nachhaltige Entwicklung (ZNE). Jetzt sollen gemeinsame Projekte ausgelotet und umgesetzt werden. Ziel dieser trilateralen Kooperationen sind Ausbildungsplätze und Jobs für junge Menschen, Technologietransfer in Energie- und Umwelttechnik und der Aufbau von Verarbeitungsindustrien in Afrika, damit mehr Wertschöpfung vor Ort verbleibt. China ist bereits der größte Investor von Infrastruktur auf dem afrikanischen Kontinent. Bis Ende dises Jahres will die chinesische Führung rund 60 Milliarden Euro in Afrika investieren, vor allem in Infrastrukturprojekte.

Zur Vorbereitung der Arbeit im gemeinsamen Zentrum für nachhaltige Entwicklung führte Minister Müller Gespräche mit dem chinesischen Finanzminister Xiao Jie und Handelsminister Zhong Shan. Außerdem vereinbarte Müller eine engere Zusammenarbeit mit dem Development Research Center, einer entwicklungspolitischen Einrichtung des chinesischen Staatsrates.

