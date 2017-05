EXPO-Karawane macht Halt in Berlin

BERLIN. Die „Karawane“ ist in Berlin angekommen und soll neugierig auf die Weltausstellung in Kasachstan machen. Der mobile Pavillon der EXPO Astana Road Show macht Station in Berlin. Am Washington-Platz können sich die Besucher über Kasachstan und die Weltausstellung informieren, die vom 10. Juni bis zum 10. September in der kasachischen Hauptstadt Astana stattfindet.

Roadshow mit 14 Stopps

Mit der Roadshow-Installation wurde die Berliner Unternehmergesellschaft Exponential Group beauftragt. Der Pavillon ist insgesamt in 14 Städten unterwegs. „Die Roadshow ist Ende Februar gestartet. Nach Berlin folgen noch Stopps in Warschau, Vilnius und Helsinki“, sagte Florian Behrend, Managing Director der Exponential Group während der Eröffnungsfeier des mobilen Pavillons.

Kasachstan wird zum Mittelpunkt für Innovationen

Das Ziel der Roadshow ist es, die Besucher über die EXPO 2017 mit dem Thema „Energie der Zukunft zu informieren“. Gerade das Bild der Karawane sei heute aktueller denn je, bemerkte Jürgen Klimke, Mitglied des Bundestages im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. „Selbst heute wird dieser Gedanke mit der Seidenstraße aufrechterhalten.“ Kasachstan verbinde die Welt miteinander und zeige Innovationen und neue Konzepte. Im Rahmen des im Jahr 2012 geschlossenen Rohstoff- und Technologieabkommens werde Deutschland dazu seinen Beitrag leisten, führte Klimke aus.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

Mit der bilateralen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Kasachstan zeigte sich Botschafter der Republik Kasachstan, Bolat Nussupov, zufrieden. An der Errichtung des deutschen Pavillons ist die Hamburger Messe beteiligt. Ebenso soll das Unternehmen Vissmann auf der EXPO den neuesten Stand der Technik bei Heiz- Industrie- und Kühlsystemen präsentieren.

Virtueller Flug über Astana

Im Inneren des mobilen Pavillons informiert eine interaktive Tablett-Wand die Besucher über die touristischen Ausflugsziele in Kasachstan. Ein 3-Drucker vermittelt eine Idee von der modernen Architektur des EXPO-Geländes, das auch mit einem Virtual-Reality-Film erfahrbar ist.