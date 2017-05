Interesse für die „Neue Seidenstraße“

MÜNCHEN. Mecklenburg Vorpommern und Russland haben eine Absichtserklärung über die Schaffung einer Logistik-Partnerschaft geschlossen. Dies verkündete Energieminister Christian Pegel am 11. Mai auf der Messe „Transport Logistic“ in München. „Damit stärken wir den Standort Mecklenburg-Vorpommern als Handelsdrehscheibe zwischen Europa und Asien“, sagte er. Transporte, die über Straße und Schiene aus China, Russland oder Kasachstan kommen, sollen in Mecklenburg-Vorpommern gebündelt und dann nach Ost- und Nordeuropa weitergeleitet werden. Unterzeichner des Memorandums sind der Wirtschaftsclub Russland, die Deutsche-Bahn-Tochter DB Cargo Russia, das Logistikkomitee des Russischen Unternehmensverbandes, die Hafengesellschaft Port of Rostock, der Landesverband der Hafenwirtschaft Mecklenburg Vorpommern, der deutsche Logistikdienstleister Satori & Berger und das vorpommersche Handelsunternehmen Viela Export.

Deutschland möchte Beziehungen zu Asien vertiefen

In Peking trafen sich am Sonntag, 14. Mai Vertreter aus mehr als 100 Ländern, darunter 29 Staats- und Regierungschefs zu einem zweitägigen Gipfel zur „Neuen Seidenstraße“. Daran nahm auch Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries teil, wie die dpa Berichtete. Die Ministerin warb für offene Märkte und freien Handel. Während des Gipfels warb Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping für die Neue Seidenstraße. Dabei stellte er 54 Milliarden in Aussicht: Der „Seidenstraßen“-Fonds mit einem Volumen von 40 Milliarden mit weiteren 14 Milliarden aufgestockt werden. Nach Angaben der dpa wollten die EU-Staaten eine Abschlusserklärung nicht unterzeichnen, weil China nicht bereit sei, europäische Anliegen wie Sozial- und Umweltstandards umzusetzen.