Russischer Automarkt: Weniger Importe, aber mehr Exporte

MOSKAU. Die Einfuhr von Pkw in die Russische Föderation ist im ersten Quartal dieses Jahres um 15 Prozent zurückgegangen. Der Föderale Zolldienst berichtete, dass in diesem Zeitraum 44.700 Fahrzeuge nach Russland eingeführt wurden. Im Vorjahr waren es 52.700 Autos und damit fielen die Importe um 15,2 Prozent. Indes stieg der Import von Lkws in diesem Zeitraum um 47,1 Prozent, hieß es. Insgesamt wurden 43.200 Nutzfahrzeuge nach Russland importiert.

Dagegen stiegen die Ausfuhren von Autos aus Russland ins nähere Ausland um 9,5 Prozent und betrugen insgesamt 18.500 Stück. In der Sparte Pkw ist der russische Autokonzern AvtoVaz größter Exporteur, in der Sparte Nutzfahrzeuge zählt Kamaz zu den Marktführern. Die größten Autoimporteure sind Mercedes-Benz, Toyota und BMW.

Mehr Außenwirtschaftsnachrichten zu Russland erhalten Sie in Russland aktuell

Zum E-Paper

Zum Abo

Zum Ländernewsletter Russland