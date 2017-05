Ölpreis wieder unter 50 Dollar

Von Moritz Gathmann

Der Ölpreis ist im Mai erstmals seit November letzten Jahres wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 50 US-Dollar gefallen. Der wichtigste Grund dafür ist die florierende Schiefergasproduktion in den Vereinigten Staaten.

Im November hatte sich Russland mit den OPEC-Staaten und zehn weiteren Nicht-OPEC-Mitgliedern auf eine Drosselung der Produktion um 1,2 Millionen Barrel pro Tag geeinigt. Russland versprach, seine Förderung um 300.000 Barrel pro Tag zu drosseln. In der Folge war der Ölpreis gestiegen und hatte sich bis zuletzt bei etwa 55 US-Dollar pro Barrel gehalten.

China kauft vermehrt Öl

Der von Russland erwartete Preiskorridor zwischen 55 und 60 US-Dollar konnte jedoch nicht erreicht werden. Stattdessen sind die Preise nun wieder unter 50 US-Dollar pro Barrel gefallen. Zeitweise lag der Preis für das Barrel Brent in der vorigen Woche sogar unter 47 US-Dollar. Inzwischen ist er wieder leicht gestiegen und liegt bei 49 US-Dollar.

Grund für den Verfall der Preise ist der Erfolg der amerikanischen Schieferölförderung. Seit der Vereinbarung vom November haben die USA ihre Ölförderung kräftig gesteigert, und zwar um 600.000 auf 9,3 Millionen Barrel/Tag. Allgemein war erwartet worden, dass die Schieferölproduktion bei einem Preis von 50 US-Dollar/Barrel nicht rentabel ist. Das hat sich offenbar geändert: Allein seit der OPEC-Vereinbarung im November wurden in den USA 200 Bohrtürme wieder in Betrieb genommen. Die „Financial Times“ geht von einer Rentabilität selbst bei einem Preis zwischen 45 und 50 US-Dollar aus. Die USA sind vom Importeur inzwischen zu einem wichtigen Ölexporteur geworden. China etwa kauft in letzter Zeit vermehrt amerikanisches Öl.

Drosselung der Ölförderung gilt als schwer umsetzbar

Die OPEC, Russland und andere ölfördernde Staaten versuchen nun gegenzusteuern, denn ein Ölpreis unter 50 US-Dollar bedeutet für viele dieser Länder ein Defizit im Staatsbudget. Ende Mai soll darüber entschieden werden, ob die im November vereinbarte Drosselung der Förderung über den 1. Juni hinaus verlängert wird. Russland und Saudi-Arabien haben bereits ihre Zustimmung signalisiert. Um weitere positive Signale an den Markt zu senden, ist etwa eine Verlängerung um neun Monate anstatt von sechs Monaten im Gespräch. Eine noch stärkere Drosselung der Ölförderung gilt jedoch als schwer durchsetzbar.

Für die russische Regierung ist allerdings auch ein Preis unter 50 US-Dollar keine Überraschung. Die jüngste Prognose des russischen Wirtschaftsministeriums für die Jahre bis 2020 geht von einem Ölpreis von 45,6 US-Dollar im Jahr 2017 aus. Damit könnte in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von 2 Prozent erreicht werden. Der Internationale Währungsfonds sieht für 2017 ein Wachstum von 1,4 Prozent vor. Auch für die Folgejahre rechnet das Ministerium mit einem niedrigen Ölpreis: 40,8 US-Dollar im Jahr 2018, 41,6 US-Dollar 2019 und 42,4 US-Dollar im Jahr 2020. Allerdings wird für diese Jahre auch ein Wirtschaftswachstum von nur noch 1,5 Prozent angenommen.

