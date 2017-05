Russland-Geschäft beeinflusst Bilanz

DÜSSELDORF. Der Gewinn des Energiekonzerns Uniper fällt im ersten Quartal geringer aus als im Vorjahr. Im ersten Quartal 2017 verzeichnete der deutsche Kraftwerksbetreiber ein rückläufiges Ergebnis, wie es in einer Pressemitteilung hieß. Das bereinigte operative Ergebnis betrug 514 Millionen Euro und lag damit um 41 Prozent unter dem Ergebnis des Vorjahreszeitraums (871 Mio. EUR). Im Segment Internationale Stromerzeugung erzielte Uniper einen Gewinn von 92 Millionen Euro, nach einem Verlust von 55 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Ein Grund dafür ist die noch vom Brand des 800-Megawatt-Blocks des russischen Kraftwerks Berjosowskaja 3 im Gebiet Krasnojarsk fällige Versicherungsleistung.

Uniper geht davon aus, die erwartete Zahlung in Höhe von 20 Milliarden Rubel (314 Mio. EUR) im zweiten Quartal 2017 zu erhalten. Positiv wirkten sich zudem höhere Tarifzahlungen für neue Kapazitäten der russischen Kraftwerke Schaturskaja und Jaiwinskaja auf das Ergebnis aus. Vor diesem Hintergrund sucht der Energiekonzern nach einem Finanzierungspartner für seine Beteiligung an dem Pipeline-Projekt Nord Stream 2. Die Zeitung Kommersant berichtete unter Berufung auf Uniper-Finanzvorstand Christopher Delbrück, dass der Konzern 50 Prozent der Finanzierung mit einem Partner teilen will. Nach seiner Abspaltung von E.ON hat der Konzern Probleme, seinen Anteil am Pipeline-Projekt Nord Stream 2 in Höhe von 950 Millionen Euro alleine zu tragen. Die Gesamtkosten des Projekts beziffert Nord Stream 2-Gesellschafter Gazprom auf 9,9 Milliarden Euro.