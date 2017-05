China: Zueinander finden: Berliner Start-up als Mittler zwischen West und Ost

东西 (dongxi) – der chinesische Begriff steht für Dinge, Sachen, Gegenstände, aber auch für Ost und West. Dass in China noch wenig bekannte Marken aus Westeuropa von chinesischen Kunden verstärkt wahrgenommen werden, gelingt Dank einer App des Berliner Start-ups DONGXii.

von Petra Reichardt

Wer in China verkaufen will, kann wählen zwischen eigener Niederlassung, einem Vertriebsagenten oder der Präsentation auf einem Onlineportal. Vor- und Nachteile haben alle diese Varianten. Für kleinere und Kleinstunternehmen sind sie meist weniger geeignet, da kostenintensiv oder wenig Erfolg versprechend. Das von Miriam Theobald, Marcel Münch und David Rui­singer in Berlin mithilfe eines EXIST-Gründerstipendiums ins Leben gerufene Start-up DONGXii ist seit dem Frühjahr 2016 aktiv. Mit seinem Geschäftsmodell richtet es sich genau an diese Zielgruppe. Theobald und Münch haben in Konstanz BWL und Chinesisch studiert, Auslandssemester führten sie nach Shanghai und Peking. „Dort haben wir studiert und gearbeitet und erlebt, dass europäische Produkte oftmals schlecht oder nur deutlich teurer erhältlich sind“, sagt Marcel Münch. „Nachdem wir wieder in Deutschland waren, erhielten wir häufig Anfragen von Freunden und haben das Gewünschte per Post nach China verschickt.“ So entstand die Idee, Produkte direkt aus Europa nach China zu versenden und Designern und kleinen Unternehmen den Markteintritt in China auf eine neue Art und Weise zu ermöglichen.

Authentisch, individuell und kostengünstig

Mit ihrer App ermöglichen sie chinesischen Endkunden Nischenmarken aus Europa zu entdecken und direkt im Ausland einzukaufen. Den europäischen Marken und Produktherstellern wird damit gleichzeitig ein vergleichsweise einfacher und kostengünstiger Weg geboten, den chinesischen Markt zu testen und mehr über Kundenwünsche und Marktpotenzial zu lernen. Dieses Angebot wird gut angenommen: „Unsere chinesischen Kunden schenken uns großes Vertrauen, weil wir Authentizität und Qualität gewährleisten und auch individuelle Kundenanfragen bearbeiten“, so Münch. Auf der Verkäuferseite hat das Start-up, für das derzeit sieben bis zehn Freelancer arbeiten, bereits mehr als 50 Kunden – und das ganz ohne Marketingmaßnahmen, wie Münch betont. Für die Verkäufer ist insbesondere das Feed­back der Kunden und das gezielte Targeting und Reporting wichtig. Verglichen mit konventionellen Markteintrittsstrategien ist der DONGXii-Ansatz kostengünstig, authentisch und bietet zudem einen genauen Einblick in die Bedürfnisse der Kunden. In China nutzt DONGXii verschiedene Marketingmaßnahmen, um seine App sowie Brands und Produkte aus dem Portfolio zu bewerben. „Zum einen klassische Online-Banner-Werbung sowie Kampagnen mit Key Opinion Leadern“, sagt Münch. „Des Weiteren konzentrieren wir uns auf Content Marketing, das heißt auf Storytelling zu Brands und Produkten. Wir bieten unseren Verkäufern auch an, deren Marketingbudgets für gezielte Werbemaßnahmen einzusetzen. Somit können Brands ihre Produkte langfristig bekannt machen und wir haben für sie den relevanten Verkaufskanal parat.“ Die chinesischen Kunden bezahlen unkompliziert per Alipay oder Wechat und erhalten ihre Waren innerhalb von fünf bis zehn Werktagen, da alles per Luftfracht aus Deutschland auf den Weg gebracht wird.

Ende April waren die DONGXii-Gründer als Teilnehmer der von Berlin Partner organisierten Reise „Start Alliance Berlin goes Shanghai“ erneut in China unterwegs, um ihr Netzwerk auszubauen und Geschäftspartner zu finden. Die zahlreichen Pitch-Möglichkeiten wollten sie nutzen, um „vielleicht den einen oder anderen Investor von uns zu überzeugen“, so Marcel Münch über Ziele und Erwartungen an die Reise.

Dieser Beitrag ist in ChinaContact 05/2017 erschienen.

