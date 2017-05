Novatek erwirbt Lizenz von Linde

MOSKAU. Das Energieunternehmen Novatek hat vom deutschen Industriekonzern Linde eine Lizenz für Technologie zur Gasverflüssigung erworben. Das privat geführte Unternehmen will mithilfe der deutschen Technologie von 2022 bis 2024 eine weitere LNG-Anlage auf der Jamal-Halbinsel am Polarmeer in Betrieb nehmen. Das privat geführte Unternehmen besitzt bereits die Anlage „Yamal LNG“, die im Oktober eröffnet werden und bis 2019 bei voller Auslastung 5,5 Millionen Tonnen Flüssiggas herstellen soll.

Neben dem Lizenzkauf schloss Novatek zudem einen Rahmenvertrag über eine strategische Zusammenarbeit mit Linde sowie mit dem französischen Anlagenbauunternehmen Technip und mit dem russischen Design-Insititut der gasverarbeitenden Industrie (NIPI Gas).

