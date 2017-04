China: Neuer Auftrag für Gewächshaus-PV-Anlage

KIRCHDORF/HAAG. Die Schletter-Gruppe, Hersteller von Photovoltaik-Montagesystemen aus Aluminium und Stahl, hat ihre neu entwickelte Montagelösung für Gewächshaus-PV-Anlagen erstmals in China verbaut. Im Rahmen des Jiangsu North Greenhouse Projects in einem Gemüseanbau-Betrieb im Kreis Sihong in der Provinz Jiangsu wurde eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 20 Megawatt Peak für den Projektentwickler Nanjing QDC errichtet. Dem Projekt war eine umfangreiche Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden für die Produktzulassung und -zertifizierung vorausgegangen. Das neu entwickelte Gewächshaus-Montagesystem ist besonders einfach und schnell zu montieren. Die Gewächshäuser werden als Baukastensysteme montiert, die nur eine geringe Anzahl von Verbindern benötigen. Zudem verträgt das System eine deutlich höhere statische Belastung durch Wind und Schnee als die bisher lokal gebräuchlichen Lösungen. Zuständig für die Lieferung und Montage der Gewächshaus-Systeme war das Schletter-Werk in Shanghai. Dort sind der 450 Mitarbeiter beschäftigt. Der Auftraggeber Nanjing QDC und die chinesischen Behörden, mit denen Schletter für die Zertifizierung zusammengearbeitet hat, haben bereits eine weitere 30 Megawatt große Anlage in Auftrag gegeben, die in den kommenden Monaten von der Schletter-Group aufgebaut wird.

Mehr Außenwirtschaftsnachrichten zu China erhalten Sie in ChinaContact

Zum E-Paper

Zum Abo

Zum Ländernewsletter China