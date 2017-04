China: Baosteel Zhanjiang erweitert Warmbandstraße

DÜSSELDORF. Die Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co. Ltd. will ihre Produktionskapazitäten weiter ausbauen und hat dafür die SMS group mit der Lieferung eines neuen Haspels für die Warmbandstraße in Zhanjiang beauftragt. Der Haspel ist speziell für das Wickeln von hochfesten Materialien und dicken Bändern aus­gelegt. Das erste Coil auf dem neuen Haspel soll Ende 2017 gewickelt werden. Die von der SMS group gelieferte 2.250 Millimeter breite Warm­bandstraße von Baosteel Zhanjiang hatte Ende 2015 die Produktion aufgenommen. Sie ist für eine Jahreskapazität von 5,5 Millionen Tonnen aus­gelegt und kann Warmband mit Enddicken von 1,2 bis 25,4 Milli­metern und Bandbreiten zwischen 800 und 2.100 Millimetern herstellen. Der neue Haspel wird hinter den beiden bestehenden Haspeln aus der ersten Bauphase installiert und ist im Vergleich zu diesen für Bänder mit höheren Festigkeiten bei größeren Endbanddicken aus­gelegt. Die Fundamente wurden bereits in der ersten Bauphase realisiert.

Die im November 1998 gegründete Baosteel Group Corporation gehört mit einer Stahl-Jahresproduktion von 43,3 Millionen Tonnen (2014) zu den größten Eisen- und Stahlherstellern weltweit. Der Konzern liefert seine hochwertige Produkte an weiterverabeitende Unternehmen im In- und Ausland. Die in der chinesischen Provinz Guangdong ansässige Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co. Ltd. ist seit 2012 Teil der Baosteel-Gruppe.

