Ukraine: EU billigt Befreiung von der Visumspflicht

STRASSBURG. Das EU-Parlament hat sich für eine visumfreie Einreise für Ukrainer in die Europäische Union entschieden. Die Abgeordneten stimmten Anfang April in Straßburg ab. Das neue Gesetz erlaubt ukrainischen Staatsbürgern, mit biometrischen Reisepässen für bis zu 90 Tage innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen visumfrei in die EU einzureisen, zum Beispiel für Geschäftsreisen, touristische Aufenthalte oder Familienbesuche. Eine Arbeitserlaubnis ist damit nicht verbunden. Die Befreiung gilt für alle EU-Länder außer Irland und dem Vereinigten Königreich, sowie für Island, Liechtenstein, Norwegen und für die Schweiz. Die Ukraine habe alle Kriterien erfüllt, weshalb die Visumpflicht aufgehoben werden sollte, teilte das EU-Parlament mit. Die neuen Rechtsvorschriften müssen formell noch von den EU-Mitgliedstaaten verabschiedet werden. Sie werden voraussichtlich im Juni in Kraft treten.