China: Dürr eröffnet Campus für 800 Mitarbeiter in Shanghai

BIETIGHEIM-BISSINGEN. Der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr hat Anfang März in Shanghai einen weiteren Campus-Standort für rund 800 Mitarbeiter eröffnet. Rund 25 Millionen Euro investierten die Stuttgarter in den Büro- und Technologiekomplex im Distrikt Qingpu. Dort sind seit Ende Februar die China-Aktivitäten des Konzerns in der Lackier- und Umwelttechnik angesiedelt. Der neue Standort hat eine Gesamtfläche von 20.000 Quadratmetern. Etwa ein Fünftel davon entfällt auf ein Validierungszentrum, in dem Dürr von nun an die Vorinbetriebnahme von Lackierrobotern für chinesische Kunden anbietet – ein neuer lokaler Service, der den Kunden Zeit spart, denn bisher erfolgte die Roboter-Vorinbetriebnahme für den chinesischen Markt ausschließlich bei Dürr in Deutschland. Eine weitere Neuheit ist das Testzentrum mit rund 2.000 Quadratmetern. Dort können Kunden viele Produkt- und Anwendungstests vornehmen, die zuvor ebenfalls nur in Deutschland möglich waren. Darüber hinaus steht ein Trainingscenter mit einer Fläche von 2.600 Quadratmetern für praxisnahe Schulungen des Anlagenpersonals zur Verfügung. Weitere knapp 9.000 Quadratmeter entfallen auf Büros. Damit hat das Unternehmen in Qingpu alle Funktionen für die effiziente Auftragsabwicklung unter einem Dach gebündelt. Auch die Service-Mannschaft, die das Unternehmen in China kontinuierlich ausbaut, ist auf dem Campus beheimatet. Der neue Standort ist Teil des Qingpu High Tech Parks und liegt in unmittelbarer Nähe eines Produktionswerks, das Dürr im Jahr 2012 eröffnet hat. Dies ermöglicht kurze Wege und eine effiziente Kommunikation im chinesischen Lackier- und Umwelttechnikgeschäft. Die Investition in Shanghai-Qinqpu ist ein weiterer Schritt beim Ausbau der lokalen Präsenz von Dürr in China. Bereits im Jahr 2013 hat Dürr in Shanghai-Baoshan einen ähnlichen Standort für seine Maschinenbau-Aktivitäten eröffnet.