Waschmaschinen-Hersteller auf dem Vormarsch

Die Polen haben die Automatisierung in der Industrie immer sehr skeptisch beäugt. Doch jetzt findet ein Umdenken statt – zum Vorteil für viele Produzenten.

Zulieferer für Produzenten von Weißwaren sowie sämtliche Hersteller von Massenwaren profitieren in Polen am meisten von der Industrie 4.0. Aber auch die Energiebranche sowie die Chemieindustrie werden aus der Automatisierung der Wirtschaft ihren Nutzen ziehen. Das betonte der Vorstandsvorsitzende der Krakauer Technologie-Gesellschaft Astor, Stefan Zyczkowski, im Gespräch mit OstContact. Sein Unternehmen beliefert seit 30 Jahren den polnischen Markt mit Robotern, IT-Systemen und anderen automatischen Systemen und gehört damit zu den Pionieren im Land, wenn es um die Erneuerung von Firmen geht.

Polen verfügt über eine bedeutende Industrie für Weißwaren, die zur Führungsspitze in Europa gehört. Die polnischen Unternehmen wie der Poznaner Haushaltsgeräte-Hersteller Amica verkaufen ihre Waschmaschinen, Backöfen und Geschirrspüler beispielsweise auch in Deutschland – und das durchaus erfolgreich. Alle polnischen Hersteller haben im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2015 ihre Umsätze um sechs Prozent auf knapp 5,5 Milliarden Zloty (1,3 Mrd. EUR) erhöht. Die Stückzahl der verkauften Weißwaren kletterte um 2,1 Prozent auf 22,1 Millionen. Darüber hinaus rechnet der Arbeitgeberverband der Branche CECED im laufenden Jahr mit einer Steigerung auf einem ähnlichen Niveau. Der verstärkte Einsatz von Automatisierungssystemen dürfte nun der Branche weitere Wachstums-

impulse geben.

Allerdings ist Polen nach wie vor ein Standort, der in dieser Frage noch einen riesigen Nachholbedarf hat – genauso wie alle anderen östlichen EU-Mitglieder. So ist die Zahl der Roboter, die in der Industrie eingesetzt werden, immer noch sehr gering. Einem Bericht der International Federation of Robotics (IFR) zufolge („Industrie-Roboter 2015“) kommen in polnischen Unternehmen auf 10.000 Mitarbeiter lediglich 28 Roboter.

Tschechien führt in der Region

In der Region liegen die Polen damit auf dem letzten Platz: Der Spitzenreiter Tschechien verfügt über 93 Roboter, während die Nummer zwei, die Slowakei, immerhin 79 hat. In Ungarn liegt dieser Wert bei 57 – also noch mehr als doppelt so viele wie beim Nachbarn Polen. Damit sind alle diese östlichen EU-Länder sehr weit vom westlichen Niveau entfernt. So kommen in Deutschland mehr als 300 Maschinen auf 10.000 Mitarbeiter.

Dass der westliche Nachbar ein so hohes Entwicklungsniveau hat, liegt insbesondere daran, dass der Staat verhältnismäßig viele Haushaltsmittel für Forschung und Entwicklung (F&E) ausgibt. Einem Bericht der Bundesregierung zufolge betrug im Jahr 2015 der Anteil dieser Gelder am Bruttoinlandsprodukt (BIP) 3 Prozent, womit Deutschland weltweit zur Spitze gehört. Deutschland zählt zu den fünf Staaten, welche die meisten öffentlichen Mittel dafür verwenden.

Minister jetzt mit riesigem Entwicklungsplan

In Polen hingegen war das Engagement der Regierung in der Vergangenheit immer ziemlich dürftig. Und der Anteil der Haushaltsmittel für die F&E am BIP lag stets weit unter 1,0 Prozent. Deswegen hat Minister Mateusz Morawiecki Anfang 2016 einen Entwicklungsplan für die Wirtschaft vorgestellt. Die polnische Regierung will in den kommenden Jahren Investitionen in die Modernisierung mit der enormen Summe von einer Billion Zloty oder 230 Milliarden Euro fördern. Das wäre mehr als die Hälfte des jährlichen Bruttoinlandsprodukts (BIP) des Landes.

Das zeigt, dass in Polen in dieser Frage ein Umdenken stattgefunden hat. „Und das ist entscheidend“, findet Zyczkowski von Astor. „Früher gab es eine starke Skepsis gegenüber der Automatisierung in den Unternehmen, die angeblich zum Abbau von Arbeitsplätzen führt”, sagte der Manager. Jetzt habe man aber erkannt, dass Roboter im Gegenteil die Mitarbeiter bei der Arbeit unterstützen. „Wir haben festgestellt, dass sich die Automatisierung finanziell rechnet“, betonte der Fachmann. sb