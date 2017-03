Zukunft gestalten

Von Peter Tichauer

Knapp ein Jahr ist Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen im Amt. Im Wahlkampf hatte sie versprochen, die Wirtschaft auf neue Füße und Weichen für mehr Innovation in Taiwan stellen zu wollen. Bisher scheint sich aber nur wenig bewegt zu haben.

Es wäre sicherlich ungerecht, zu schnell den Stab zu brechen und ein vernichtendes Urteil zu sprechen. Liu Meng-Chun, Wissenschaftler am Chung-Hua Institut für Wirtschaftsforschung, einem der Regierung zur Seite stehenden Think Tank, glaubt, es werde derzeit zu viel angepackt, anstatt Schwerpunkte zu setzen. Die richtigen. Prestige-Ziele würden verfolgt, ohne eine klare Vorstellung zu haben, welcher Weg dorthin führen soll. „Viele Ideen sind einfach noch nicht gar gekocht“, so der Wissenschaftler. Der schon in wenigen Jahren geplante Atomausstieg gehört dazu. Wind und Sonne, auf die derzeit gerade einmal zwei Prozent der taiwanischen Stromerzeugung entfallen, sollen dann die fehlenden Kapazitäten ergänzen. „Eine smarte Lösung ist das nicht, auch keine stabile“, stellt Liu Meng-Chun fest, der auf die Insel einen empfindlichen Mangel bei der Stromversorgung zukommen sieht. Für die Halbleiterindustrie, das Rückgrat von Taiwans Wirtschaft, wäre dies eine Katastrophe. Auf einen Ausbau von Kohlekraftwerken werde die Insel aus Umweltgründen nicht setzen, Wasserkraft sei auch keine Alternative. Allerdings könnten geothermische Energiequellen erschlossen werden, so wie es Island sehr erfolgreich mache. „Doch darüber spricht hier keiner. Warum?“

Immerhin kann sich die Regierung zu Gute halten, dass der Wirtschaftsmotor seit dem vergangenen Jahr wieder auf Touren kommt, aber noch lange nicht wieder bei den als für Taiwan normal gesehenen jährlichen Zuwachsraten von drei bis vier Prozent angelangt ist. Nach einem Plus von gerade einmal 0,7 Prozent im Jahr 2015 legte das Bruttoinlandsprodukt 2016 den vorläufigen Berechnungen zufolge um eineinhalb Prozent zu. Für das laufende Jahr werden 1,8 Prozent Wachstum vorhergesagt, das Chung-Hua Institut geht von mehr als zwei Prozent aus und die Regierung selbst peilt ein Ziel von zwei bis 2,5 Prozent an. Während anderswo in der Region nach wie vor auf die schwache globale Nachfrage verwiesen wird, die auf die Konjunktur drücke, sehen die Taiwaner wieder steigende Auftragseingänge, insbesondere in der Elektronikindustrie. Allein im Januar sind die Exporte im Jahresvergleich um sieben Prozent gestiegen. Die Auftragsbücher der Unternehmen seien gut gefüllt, stellt Jan Fang-Guan, Abteilungsleiter für Industrieentwicklung der Nationalen Entwicklungskommission, fest und Liu Meng-Chun erklärt, gerade die Apple-Zulieferer hätten von Samsungs Debakel mit dem „Galaxy Note 7“ deutlich profitiert. Hinzu komme der Trend zur virtuellen Realität, der den Entwicklern und Herstellern auf der Insel neue Geschäftsmöglichkeiten beschere. Auch laufe das Textilgeschäft gut, insbesondere bei Funktionstextilien. Und die Maschinenbauer sicherten sich mit kundenspezifischen Lösungen im Wettbewerb mit japanischen und chinesischen Herstellern Marktpositionen.

Gemeinsame Sprache für Maschinen

Kundenspezifische Lösungen – das ist für Jimmy C. Y. Chu genau der Punkt. Der Ko-Vorsitzende des Deutsch-Taiwanischen Wirtschaftsausschusses steht einem der größten Maschinenbau-Unternehmen, der Fair Friend Group, vor, die neben der Hauptsparte Maschinenbau auch in den Bereichen Industrie-Ausrüstungen und Grüne Energie aktiv ist. 1980 hat Jimmy C. Y. Chu sein Unternehmen gegründet und zunächst für einen japanischen Hersteller Baumaschinen vertrieben. Später gründete er, ebenfalls mit einem japanischen Hersteller, ein Joint Venture für Aufzüge und seit 1989 produziert er unter eigener Marke Maschinen und Anlagen. Ende der 1990er hat er sich dann auf Übernahme-Tour in Asien, Amerika und Europa begeben und so ein Konglomerat aufgebaut, das 38 Marken in 52 Fabriken in zehn der wichtigsten Maschinenbauländer der Welt herstellt, darunter in Deutschland, in der Schweiz und in Italien. Jimmy C. Y. Chu hat ein klares Ziel: „Wir wollen zum weltweit größten Hersteller von Maschinen und Anlagen werden.“ 2015 rangierte Fair Friend noch auf dem dritten Platz, am Ende dieses Jahres soll die japanische Yamazaki Mazak auf den dritten Platz verwiesen werden. Mit weltweit 10.000 Mitarbeitern hat die Gruppe im vergangenen Jahr einen Umsatz von 37 Milliarden Euro erwirtschaftet, gut 22 Milliarden davon im Maschinenbau. Der Firmenchef erzählt, dass sein Unternehmen anders als die zum großen Teil kleinen und mittleren taiwanischen Maschinenbauer, die zu 80 bis 100 Prozent in Taiwan produzieren, nur 7,8 Prozent des Umsatzes auf der Insel selbst erzeugt.

Während die Regierung über Digitalisierung der Wirtschaft spreche, tue er es, so Chu, für den „Industrie 4.0“ vor allem heißt, für die auf Digitalisierung beruhende komplette Wertschöpfungskette den Bedürfnissen der Kunden angepasste Systemlösungen anzubieten. Ein Knackpunkt sei dabei, dass in unterschiedlichen Ländern hergestellte Maschinen, „von denen jede für sich eine eigene Sprache spricht“, miteinander „kommunizieren“ können, wie es David Maa, Chus für den Komplex „Industrie 4.0“ zuständige „rechte Hand“, formuliert. Er ist davon überzeugt, dass „Industrie 4.0“ gerade in Taiwan den besten Boden hat, um gedeihen zu können. Der starke Maschinenbau kombiniert mit der schlagkräftigen und auf neue Trends flexibel reagierenden Elektronikindustrie sowie einem Umfeld, in dem sich das sogenannte Internet der Dinge ideal entwickeln kann, seien die beste Grundlage dafür. Dabei spricht David Maa mit Bezug auf die Kommunikation von Maschinen sogar lieber vom „Internet der Werkzeugmaschinen“ als vom „Internet der Dinge“.

Was den Trend zum von der deutschen Wirtschaft geprägten „Industrie 4.0“ angeht, sieht Jimmy C. Y. Chu mit einigen Sorgenfalten nach Deutschland. Für die großen Unternehmen sei es keine Frage, dass sie auf den Trend aufspringen, stellt er fest. Bei den kleineren und mittleren Unternehmen sieht er dagegen vor allem Zurückhaltung, begründet mit den Kosten. Hier kommt er wieder auf das Thema „kundenspezifische Lösungen“ zurück und sagt, dass „Industrie 4.0“ auch für kleine Unternehmen machbar sei, mit kostengünstigeren Lösungen. „Haben sie keine eigene Daten-Cloud, können sie auf öffentliche zugreifen.“ Sein Anliegen ist es, gerade kleineren und mittleren Unternehmen die Möglichkeiten und Chancen des neuen Trends aufzuzeigen, der es deutschen Maschinenbauern etwa erlaube, sich gegen die aufstrebende Konkurrenz aus China zu behaupten. Denn „Industrie 4.0“ heiße auch Einsparung von Ressourcen und Kosten. Deshalb sucht der Fair-Friends-Präsident gezielt den Austausch mit der deutschen Industrie und organisiert beispielsweise gemeinsam mit dem Deutschen Wirtschaftsbüro Taipei auf der diesjährigen EMO in Hannover, wo die Fair Friends Group bereits den kompletten Pavillon 14 gebucht hat, ein Forum rund um die Digitalisierung der Wertschöpfungskette. Einen Seitenhieb auf Deutschland kann sich Jimmy C. Y. Chu allerdings nicht verkneifen, wenn er darauf verweist, dass für die anstehende neue industrielle Revolution auch eine entsprechende Infrastruktur erforderlich ist. „Während wir hier in Taiwan und anderswo in Asien schon von der Einführung des 5G-Netzes sprechen, gibt es in Deutschland noch weite Regionen, in denen nicht einmal das 3G-Netz richtig funktioniert, geschweige denn ein 4G-Netz.“

Taiwan ist da schon einen Schritt weiter und hat im vergangenen Jahr die „Digitalisierung als Entwicklungsstrategie“ in einen bis ins Jahr 2025 laufenden Plan gegossen, der „Digital+“ heißt. Der stellvertretende Direktor für Industriepolitik im Büro für Industrieentwicklung des Wirtschaftsministeriums, Chou Chung-Pin, erklärt, das Plus stehe dafür, dass die Digitalisierung zum Herz der gesamten auf intelligente Produktion ausgerichteten Wirtschaft werden und die Digitalisierung alle Bereiche des Wirtschaftszyklus bestimmen müsse. Voraussetzung seien dafür der Auf- und Ausbau der digitalen Infrastruktur, aber auch die Schaffung von Rahmenbedingungen, die intelligente Lösungen für Produktion und Alltag ermöglichen. So sei der E-Commerce noch zu stark durch Gesetze eingeschränkt, beklagt auch Jan Fang-Guan von der Entwicklungskommission etwa mit Blick auf die Chancen in der Gesundheitsversorgung: „Die Gesetze machen es nicht einfach, der digitalen Gesellschaft zum Durchbruch zu verhelfen.“ Die Regierung müsse künftig noch genauer schauen, welche Ziele Firmen haben, um Geld zu verdienen, und ihnen ermöglichen, erfolgreich zu sein.

Industrie in die Verantwortung nehmen

Laut Chou Chung-Pin stehen für „Digital+“ staatliche Mittel in Höhe von 170 Milliarden Taiwan-Dollar zur Verfügung, knapp 5,2 Milliarden Euro. Genau genommen ist das nur ein „Klacks“. Dem stimmt auch Liu Meng-Chun zu, doch Jan Fang-Guan sieht diese Summe als „politische Anschubfinanzierung“ und verweist zudem auf den knapp 280 Milliarden Euro schweren Infrastrukturplan für die kommenden Jahre, mit dem der Ausbau der öffentlichen Verkehrswege, der Bau von Wasserwerken und der Aufbau alternativer Energieerzeugungsanlagen finanziert wird. Die Wirtschaft als Ganzes müsse in die Pflicht genommen werden und die Politik ihr die „Schwungkraft“ für Wachstum verleihen. Hiermit unterscheidet sich Taiwan sowohl vom chinesischen Festland, wo der Staat Milliarden in die Realisierung der im Programm „Made in China 2025“ gesetzten Ziele pumpt, als auch von Deutschland, wo die Innovationsimpulse wie „Industrie 4.0“ sozusagen von unten kommen. Taiwan setzt auf eine Kombination beider Ansätze. „Eine kluger Herangehensweise“, findet Jimmy C. Y. Chu, der dennoch glaubt, die eigentlichen Impulse müssten aus der Industrie kommen, um Innovation voranzubringen.

So müsste es auch bei der Förderung junger Talente sein. Im Wirtschaftsprogramm der Tsai-Ing-wen-Regierung steht unter anderem das Ziel, Taiwan zum „asiatischen Silicon Valley“ zu machen. Dabei geht es anders als zunächst vermutet nicht darum, etwas Neues entstehen zu lassen, einen neuen Industriepark etwa. Vielmehr sollen die Potenziale der Hightech-Industrie in einem Gebiet, das sich über rund 100 Kilometer von Taoyuan bis Hsinchu erstreckt, gebündelt und für die Entwicklung neuer Branchen rund um das Internet der Dinge und die Digitalisierung Voraussetzungen geschaffen werden. Selbstverständlich müssten auch Inkubatoren entstehen, in denen junge Talente, taiwanische wie ausländische, ihre Ideen verwirklichen können. Ein Knackpunkt dürfte dabei aber die Frage sein, ob Taiwans Finanzwirtschaft bereit ist, eine Start-up-Szene wie im kalifornischen Vorbild zu finanzieren. Dort stecken Risikokapitalfirmen Milliarden in interessante Ideen, hat eins von zehn Vorhaben am Markt Erfolg, rechnen sich die Investitionen.

Für sogenannte „Sandkastenspiele“ ist Taiwans Finanzwirtschaft noch nicht bereit, auch weil die entsprechenden Regulierungen fehlen, die sie ermöglichen würden. Dabei gebe es genug Geld im Land, schätzt der Chefrepräsentant der Commerzbank in Taipei, Hans-Kurt Schäfer, ein und sagt: „Immobilien-Anlagen gelten noch als solidere Investition, die kurzfristig Gewinne abwirft.“ Der Bankensektor ist eher konservativ und bei Projektfinanzierungen zurückhaltend.

Das ist auch Chou Chung-Pin bewusst, der deshalb fordert, die Unternehmen stärker in die Pflicht zu nehmen, damit eine industrienahe Start-up-Szene entstehen kann. Als Beispiel nennt er einen Inkubator, den der Elekt­ronik-Riese BenQ in Tainan eröffnet hat. Die Regierung könne zudem dafür sorgen, dass wie in Kanada oder Korea in stillgelegten Anlagen der „alten“ Industrie Jungunternehmern Platz geschaffen wird, „für einen bestimmten Zeitraum sogar kostenlos, allerdings mit klarem Business-Plan, bis wann Ergebnisse vorliegen müssen“. Liegen die vor, könnte in einer zweiten Etappe beispielsweise die Miete subventioniert werden, bis die Ergebnisse Marktreife erzielen.

Dienstleistungssektor vergessen

Was in Deutschland als „Industrie 4.0“ bekannt ist, hieß in Taiwan bis zum Amtsantritt von Tsai Ing-wen noch „Productivity 4.0“, wobei damals in Taiwan sehr deutlich gesagt wurde, dass es bei der neuen Etappe der industriellen Revolution nicht ausschließlich um Industrie gehen dürfe, sondern die gesamte Wirtschaft, vor allem auch der Dienstleistungssektor auf eine neue Stufe der Produktivität gehoben werden müsse. „Productivity 4.0“ als Programm gibt es nicht mehr, „weil die neue Regierung alle Begriffe ihrer Vorgänger über Bord geworfen hat“, wie es Jimmy C. Y. Chu ein wenig lakonisch sagt. Jetzt geht es um „Innovative Branchen 5+2“. (siehe: Major Innovative Industries New Innovation-driven Growth Momentum of Industries in Taiwan) „Eigentlich nur ein neuer ‚Mantel‘ für ein altes Programm“, so der Fair-Friend-Chef. Neben dem bereits erwähnten Silicon Valley und der digitalen Wirtschaft zählen Maschinenbau, Biotechnologie, grüne Energie, moderne Agrarwirtschaft und Kreislaufwirtschaft zu den innovativen Branchen, die Taiwans Zukunft bestimmen sollen. Aber auch die Verteidigungsindustrie, deren Entwicklung zivilen Zwecken zugute kommen soll. So sollen künftig Triebwerke für Militärflugzeuge oder Motoren für Fregatten nicht mehr im Ausland beschafft werden. „Damit bekommt der einheimische Maschinenbau neue Entwicklungschancen“, stellt Jimmy C. Y. Chu fest. Und Cindy Gu vom Market Intelligence & Consulting Institute ergänzt, das Programm setze die richtigen Schwerpunkte, weil es auf die Entwicklung der Industrie ziele: „Realwirtschaft – das passt zu Taiwan.“

Dem widerspricht allerdings Liu Meng-Chun und verweist darauf, dass schon heute 65 bis 70 Prozent des taiwanischen Bruttoinlandsproduktes im Dienstleistungssektor erwirtschaftet werden. „Für den Dienstleistungssektor gibt es keine Strategie“, kritisiert der Wissenschaftler, „sondern nur Regulierungen.“ Die knebelten und ließen wenig Raum für Kreativität. Davon brauche aber Taiwan mehr, wolle es seine Zukunft erfolgreich gestalten. „Eine kleine Volkswirtschaft wie Taiwan kann nicht alles selber machen.“ Liu Meng-Chun verweist auf die alternde Bevölkerung und den Unwillen junger Taiwaner, „schmutzige Arbeiten“ zu verrichten. Taiwan brauche langfristige Entwicklungsperspektiven mit einer smarten Wirtschaft und einer starken Dienstleistungsindustrie, die für junge Menschen attraktiv ist und Antworten auf die demografischen Veränderungen im Land bereit hält. Vor allem müsse die Regierung ihr Versprechen wahrmachen, dass Wirtschaftswachstum und Verteilung des Wohlstandes wieder eine Einheit bilden.

Dass eine Neuausrichtung der Wirtschaft nicht von heute auf morgen zu schaffen ist, liegt auf der Hand. Immerhin kann die Regierung schon auf einige gesellschaftspolitische Achtungszeichen verweisen. Ein neues Arbeitsgesetz wurde verabschiedet, das die Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden reduziert, allerdings, so klagen Unternehmen, so schnell eingeführt wurde, dass ihnen kaum Zeit blieb, sich darauf einzustellen. Auch eine Rentenreform, die Kürzungen von Beamtenpensionen um 40 Prozent vorsieht, wurde auf den Weg gebracht, was der Regierung bei den Beamten zwar wenig Anerkennung einbrachte, aber viel bei jungen Taiwanern, die meinen, Geld sollten die erhalten, die auch arbeiten. So warten sie auf eine Anhebung der Mindestgehälter: Die durchschnittlichen Realeinkommen von umgerechnet etwa 1.500 Euro haben sich seit Jahren kaum verändert. Und schließlich wird eine Reform des Ehegesetzes angestrebt. Taiwan könnte zum ersten asiatischen Land werden, das alle Formen der Partnerschaft gleichstellt, auch wenn es derzeit noch so aussieht, dass die Gegner die Oberhand haben werden.

Dieser Beitrag ist erschienen in: ChinaContact 04/2017

