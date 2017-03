Keine schnöde Kopie: Hannovers neue Adresse in Changde

Von Petra Reichardt

Etliche Städte sagen von sich, das „Tor nach China“ zu sein, andere, ein „Fenster nach China“ geöffnet zu halten. Hannover bietet mehr: Seit Kurzem kann die Stadt auf das städtebauliche Ensemble „Hannoversche Straße“ mit Hannover-Haus und Hannover Center im zentralchinesischen Changde verweisen.

Europäische Architektur – sprich: auch nachgebaute Sehenswürdigkeiten – sind in China allgegenwärtig: Bei Peking steht eine Kopie des Chateau Maisons-Lafitte, in Shanghai die Cob Gate Fish Bar aus Dorset, Hangzhou schmückt sich mit Venedig sowie einer Mini-Ausgabe von Paris inklusive Eiffelturm und auch die Bilder vom „chinesischen Hallstatt“ schafften es in die Medien… Nun hat Hannover nachgezogen. Mit der in Hunan gelegenen Stadt Changde, die mit rund sechs Millionen Einwohnern für chinesische Verhältnisse eher klein und beschaulich ist, unterhält Hannover schon lange gute Beziehungen. Dass das Interesse an deutschen Lösungen und Produkten dort groß ist, zeigt sich in der vielfältigen Zusammenarbeit. So hat sich zum Beispiel Wasser Hannover e.V. in den vergangenen zehn Jahren sehr aktiv und erfolgreich bei der Gewässersanierung in Changde engagiert und damit auch den Weg für weitere Projekte geebnet.

Eines davon ist die im Oktober 2016 feierlich eingeweihte „Hannoversche Straße“. Sie liegt im Zentrum des neu erbauten Deutschen Viertels, ein Stadtentwicklungsprojekt, das auf zwei Hektar Fläche Wohnen, Arbeiten und Freizeitmöglichkeiten in einem von norddeutscher Architektur geprägten Umfeld vereint. Vom Planungsstart im April 2014 bis zur Öffnung der ersten Geschäfte und Restaurants sind nur zweieinhalb Jahre vergangen. Auch wenn die „Hannoversche Straße“ dem Baustil der Altstadt Hannovers nachempfunden wurde, ist sie doch keine schnöde Kopie. Für den Entwurf zeichnet der seit 2002 in Peking lebende Architekt Wolf Loebel von der Rhine Scheme GmbH verantwortlich. „Die Qualität beim Bau ist sehr hoch, bei der Wärmedämmung sogar über den Mindestanforderungen“, wird Loebel auf der Webseite des NDR zitiert, der die Eröffnung der „Hannoverschen Straße“ mit einem Blog begleitete. Für die hohe Qualität made in Germany stehen deutsche Zulieferer und Ingenieurbüros, die in die Baumaßnahmen involviert waren.

Großinvestor auf chinesischer Seite ist die Changde Economic Development Investment Group Co., Ltd. Die Landeshauptstadt Hannover habe nicht selbst in das Projekt Deutsches Viertel investiert, sagt Peter Eisenschmidt, Director International Affairs bei der hannoverimpuls GmbH. „Wir haben jedoch als hannoverimpuls in enger Absprache mit unserem Gesellschafter Landeshauptstadt Hannover ‚unsere’ Unternehmen beratend unterstützt.“ Auf deutscher Seite investierten nur Einzel­unternehmen, die sich direkt in Changde angesiedelt haben, darunter die erst fünf Jahre alte Hannoversche Kaffeemanufaktur, die zugleich das erste Unternehmen war, das dort aktiv wurde. Geschäftsführer Fabian Berndt hatte im September 2015 entschieden, auf der Hannoverschen Straße eine Filiale zu eröffnen. Zwar trank der chinesische Konsument im gesamten Jahr 2014 im Durchschnitt nur fünf Tassen Kaffee, so die Statistik. Mittlerweile dürfte aber die eine oder andere dazugekommen sein, da Kaffee in China immer beliebter wird. Insbesondere die junge aufstrebende Mittelschicht gönnt sich gern das als ausländisches Luxusprodukt angesehene Getränk.

„Gehobene Lebensqualität“ ist gefragt

Chinas Mittelschicht – dahinter stehen laut „Global Wealth Report 2015“ der Credit Suisse 109 Millionen Erwachsene, die über ein Pro-Kopf-Vermögen zwischen 28.000 und 280.000 US-Dollar verfügen – wünscht sich Teilhabe an Luxus und eine gehobene Lebensqualität. Bis 2020 könnte die chinesische Mittelschicht auf knapp 524 Millionen Menschen anwachsen, so die Credit-Suisse-Prognose. In Verbindung mit dem sich in China ändernden Einkaufsverhalten – weg von offenen Märkten, hin zu Super- und Hypermärkten sowie zu Einkaufsmalls, die den Kunden zusätzliche Entertainmentmöglichkeiten, Restaurants und Cafés bieten, und nicht zuletzt der sich rasch entwickelnde Onlinehandel – sehen Anbieter hochqualitativer Produkte beste Chancen. Allerdings reichen die Möglichkeiten, die „kleinere“ Städte wie Changde ihren Luxus-Shoppern bisher bieten, noch lange nicht aus.

Diese Marktlücke habe die Pilano Fashion GmbH aus Hannover erkannt, sagt deren Geschäftsführer und Projektleiter Ye Xinjie, und daraufhin ein Konzept für ein Erlebniskaufhaus entwickelt, das auf vier Ebenen Platz für Showrooms, Restaurants, Cafés, eine Bank sowie eine Bühne für Veranstaltungen bietet. Das Gebäude des „Hannover Centers“ gehört der staatlichen Changde Economic Development Investment Group Co., Ltd. Deren exklusiver Partner Pilano Fashion beschafft alle Waren, die dort verkauft werden und ist für den Betrieb und die Verwaltung des Centers sowie für den Aufbau eines Online-Bestellsystems zuständig. Denn das ist der Clou, der den Unterschied zu einem traditionellen Kaufhaus ausmacht. „In den Showrooms verwirklichen wir unterschiedlichste Szenarien“, so Ye Xinjie, „in der Küche wird gekocht und verkostet und selbstverständlich dürfen die Kunden auch selbst ausprobieren, wie sie mit einzelnen Geräten zurechtkommen.“ Das Gleiche gelte auch für die anderen Showrooms und: Was gefällt, kann sofort online bestellt, vieles aber auch „real“ gekauft werden.

Die Produktpalette umfasse alles, was chinesische Käuferherzen höher schlagen lässt – Bekleidung, Schuhe, Sportartikel, Lebensmittel, Kosmetik, Lederwaren, Unterhaltungselekt­ronik, Spielwaren, Uhren und Schmuck, Autos… und selbstverständlich sind alle Produkte „Made in Germany“. „Das ist unsere Hardware und unsere Garantie für die von den Kunden gewünschte Qualität.“ Ye Xinjie, der seit 2003 in Hannover lebt, weiß wie seine Landsleute in China ticken. Die Kombination von Kaufhaus und Internet im Verbund mit der Möglichkeit „Neues zu entdecken“, das sei es, was bei den Kunden hervorragend ankomme. Dass er damit nicht falsch liegt, zeigen die ersten Verkaufszahlen. Waschmittel, Haut- und Haarpflegeprodukte, Lebensmittel sowie Töpfe und Pfannen waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Besonderen Anklang fänden auch typisch niedersächsische Erzeugnisse wie Hannover Gin, Kopfhörer von Sennheiser sowie die Hifi- und Surround-Lautsprecher von Quadral, so Ye.

Expansion in andere Regionen

Das Hannover Center sei zwar eröffnet, fügt Ye hinzu, aber die „Vorbereitungsphase“ dauere noch an. Denn es gebe immer noch Möglichkeiten, das Einkaufserlebnis weiter zu vervollkommnen. Peter Eisenschmidt sieht im Konzept des Hannover Centers vor allem auch Vorteile für kleine und kleinste niedersächsische Unternehmen. Da sich die Pilano Fashion um den Export der Waren nach Changde kümmert, kommt damit ein völlig neuer Unternehmerkreis zum Zuge, der sich im Alleingang wohl nicht auf den chinesischen Markt gewagt hätte. Gleichzeitig lernen die Konsumenten in Fernost ihnen bisher eher unbekannte deutsche Erzeugnisse kennen.

Weil das Projekt so gut angelaufen ist, entwickelt hannoverimpuls derzeit ein Konzept, um mit der Marke Hannover Center auch an andere Standorte zu gehen. Ye Xinjie wird noch konkreter und sagt, dass Mitte 2018 ein weiteres Projekt in Shandongs Hauptstadt Jinan starten könnte. Langfristig böte sich das Shop-in-Shop-Konzept für zahlreiche chinesische Standorte an. Dann könnte auch ein eigenes Zentrallager errichtet werden, das spare Geld und Aufwand.

Hannover-Haus wirbt für Landeshauptstadt

Mit dem zentral am Hannoverschen Platz gelegenen Hannover-Haus verfügt die niedersächsische Landeshauptstadt über die Möglichkeit, sich als Messe- und Wirtschaftsstandort zu präsentieren. „Betrieben wird das Hannover-Haus gemeinsam mit der Stadt Changde“, beschreibt Peter Eisenschmidt das Konzept. Das Personal werde durch ein deutsches Unternehmen in Changde gestellt. In Abstimmung mit den dort ansässigen niedersächsischen Unternehmen und der Changde Development Investment Group sollen auf der Hannoverschen Straße und im Hannover-Haus regelmäßig Aktionen geplant werden, zum Beispiel anlässlich der deutschen Feiertage. Darüber hinaus werde hannoverimpuls das Haus nutzen, um dort beim Besuch von Vertretern aus Hannover Empfänge oder Veranstaltungen durchzuführen.

Mit der Dauerausstellung „Welcome to Hannover“ wird im Hannover-Haus für die Landeshauptstadt als Wirtschaftsstandort und Reiseziel geworben. Wer will, kann einen virtuellen Blick in Hannovers Goldenes Buch werfen und sich dann – ganz real – im deutschen Restaurant bei Bratwurst und Bier kulinarisch mit der Region vertraut machen.

