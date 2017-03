China: Die „Wölfe“ sind in Peking angekommen

PEKING. Jetzt können auch die Pekinger „mit den Wölfen heulen“. Als erster deutscher Bundesliga-Club hat der VfL Wolfsburg am 22. März in der chinesischen Hauptstadt eine Repräsentanz eröffnet, die überhaupt erste der Wolfsburger im Ausland. Für den Vizedirektor für Sponsoring und Events der VfL Wolfsburg-Fußball GmbH, Andreas Kruse, ist der Club damit „am richtigen Platz zur richtigen Zeit“. Denn die Chinesen sind fußballbegeistert und der wohl größte Fußballfan des Landes ist Präsident Xi Jinping persönlich, der Chinas Fußball in den kommenden Jahren in der Spitzengruppe der Welt sehen will. So sagen auch die Wolfsburger, dass der chinesische Fußballmarkt für sie eine „hohe Bedeutung“ hat. Das fängt etwa bei der Suche nach Sponsoren an, die mit der Präsenz im Land intensiviert werden soll. Nach eigenen Angaben ist der VfL Wolfsburg schon heute der deutsche Bundesligaclub mit den meisten chinesischen Sponsoren. Vierzehn sind es derzeit, darunter der Reifenhersteller Liangang Tire und Xiamen Airlines.

Es geht aber um mehr. Die Wolfsburger wollen einen Beitrag leisten, dass chinesische Nachwuchsfußballer zu schlagkräftigen Profis werden. Der ehemalige Wolfsburger Profi Roy Präge kommt schon seit 2014 zweimal mit seiner Fußballschule nach China, um chinesischen Fußballeleven das Einmaleins des Kickens beizubringen. Geplant sind nun eine Fußballschule in der südchinesischen Provinz Fujian sowie eine „richtige Fußballuniversität“ in Yantai in der Provinz Shandong. Außerdem wollen sich die Wolfsburger bei der Ausbildung von Trainern für den Nachwuchs engagieren. Sie wollen aber nicht als Besserwisser kommen und sagen: „Es geht weniger ums Lernen, sondern viel mehr um Partnerschaft.“ So sieht es Volkswagen-China-Präsident Jochem Heizmann: Das Engagement des Fußballclubs in China passe zur „Together Strategy 2025“ des Volkswagen-Konzerns in China, mit der der Autobauer seine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft demonstriert.

Den Wolfsburger Fußballern dürfte somit noch mehr Begeisterung der chinesischen Fans entgegenschlagen. Schon heute zählen sie rund eine Million Follower auf den verschiedenen chinesischen Plattformen der sozialen Medien, angefangen von Weibo über WeChat bis zu Youku. Fußballsouvenirs aus deutschen Clubs sind bei den chinesischen Fans begehrt. So soll dann auch noch in diesem Jahr auf Alibaba ein eigener Fan-Shop eröffnet werden, sagt Andreas Kruse. Übrigens: Wenige Stunden vor den Wolfsburgern feierten auch die Münchner. Bayern München hat am selben Tag in Shanghai seine Repräsentanz offiziell eröffnet. pt

