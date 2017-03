China: Neue Direktverbindungen ab Wilhelmshaven

BREMEN. Die Containerterminal-Gruppe EUROGATE heißt ab April 2017 sechs weitere Containerreedereien in Wilhelmshaven willkommen. Die neu gegründete Reederei-Allianz OCEAN Alliance (COSCO Shipping, OOCL, CMA CGM, Evergreen) nimmt das EUROGATE Container Terminal Wilhelmshaven in ihre Fahrpläne auf. Zusätzlich, durch bevorstehende operative Veränderungen, werden sowohl Hamburg Süd als auch Hyundai Merchant Marine ihre Angebote um Wilhelmshaven erweitern. Die Orient Overseas Container Line Ltd. (OOCL) aus Hongkong wird innerhalb des neuen LL1-Dienstes Wilhelmshaven in Zukunft wöchentlich immer samstags angelaufen. Durch diesen Dienst werden die chinesischen Häfen Shanghai, Ningbo, Xiamen, Yantian sowie Singapur direkt mit Wilhelmshaven verbunden. Zusätzliche Umladeverbindungen ergänzen das Angebot. Insbesondere für Exporte ergeben sich ab Wilhelmshaven schnelle Transitzeiten, so zum Beispiel 27 Tage bis Singapur. Zusätzlich sind Ankunft und Abfahrt attraktiv auf das Wochenende terminiert. Der LL1 wird mit elf Schiffen betrieben, sechs Einheiten davon werden von der OOCL gestellt. Ab Mitte dieses Jahres bringt OOCL auf diesem Dienst sukzessive Neubauten mit mehr als 20.000 TEU Tragfähigkeit zum Einsatz. Die erste Abfahrt des neuen LL1-Dienstes wird durch OOCL mit der MS “OOCL Tianjin” gestellt. Das Schiff verläßt Shanghai am 4. April und trifft in Wilhelmshaven am 13. Mai ein.