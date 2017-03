Russland: Eine selten gute Partnerschaft

Die Quarzwerke Gruppe hat einen verlässlichen Joint-Venture-Partner auf Augenhöhe gefunden. Ein glücklicher Fall, weiß Managing Director Jens-Uwe Klemens. Ein langfristiger Ansatz und offene Kommunikation sind Schlüssel zu der guten Beziehung.

Herr Klemens, 2006 haben die Quarzwerke das erste Werk in Russland erworben und bauen seither die Geschäfte kontinuierlich aus. Wie war Ihr Einstieg in den Markt?

Mit fünf bis sechs Monaten ging die Übernahme relativ zügig über die Bühne und alles lief fair ab. Es war eine recht alte Anlage, wie üblich mit wenig Mitteln instandgehalten. Wir haben dann ein Entwicklungsmodell aufgestellt und die sechs alten vorhandenen Produktionslinien durch zwei neue moderne, mit einer höheren Produktionskapazität ersetzt. Parallel erfolgte eine natürlich schmerzhafte Anpassung der Mitarbeiterzahlen von damals 600 auf heute 180. Wir haben uns dafür Zeit gegeben um das so sozialverträglich wie möglich zu gestalten.

Sie haben in der Folge in einer Zeit von zwei Krisen vier Werke aufgebaut, bzw. sind gerade beim vierten. Kein Gedanke an Rückzug?

2009 hat, glaube ich, jeder sein Investitionsportfolio überdacht. In unserem Werk in Balascheika, Samara, waren wir bereits so weit, dass es für uns nur Sinn machte, das zu Ende zu führen. In Uljanowsk hatten wir damals gerade die Fundamente im Boden und entschieden, erst mal zu warten.

In der Krise jetzt muss man langfristig sehen, dass man seine Hausaufgaben erledigt und seine Strukturen beziehungsweise Kosten den zu erwartenden Gegebenheiten anpasst. Wir sind aber übereinstimmend zur Überzeugung gekommen, dass sich der Markt langfristig gut entwickeln wird und wir dabei sein wollen.

Wer sich in einer Krisensituation zurückzieht, der wird auch so schnell nicht wieder eine neue Chance bekommen. Familienunternehmen denken langfristig.

Wie läuft die Kooperation mit Ihrem russischen Partner?

Als Familienunternehmen achtet man sehr darauf, dass man den richtigen Partner findet. Die Familien sollten sich gut verstehen und einen ähnlichen Ansatz verfolgen. Die Verhandlungen haben etwas länger gedauert, unter anderem auch weil ein gewisses Vertrauen erst aufgebaut werden musste. Gerade in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass es gut war, sich diese Zeit zu nehmen.

Wir haben ein umfangreiches Vertragswerk mit unserem Partner, der Familie Schestakow aus Rjasan, erarbeitet. Das war unser gemeinsames Bestreben, um gewappnet zu sein. Wir haben es unterschrieben, in die Schublade gelegt und seither nicht mehr herausgeholt – trotz konjunktureller Krisen und Investitionsentscheidungen.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für einen deutschen familiengeführten Mittelständler einen solchen Partner auf Augenhöhe zu finden?

Ich glaube, dass das generell schwierig ist, aber wir hatten da ausgesprochenes Glück. Unser Partner hat ganz klar seine Rolle definiert. Wir sind der strategische Investor mit der Erfahrung in der Branche. Er ist der Finanzinvestor mit seinem lokalen Netzwerk, und wir lernen von einander.

Ich glaube, dass ehe man eine falsche Kooperation eingeht, es besser für einen deutschen Mittelständler ist, die Sache allein durchzuziehen. Man wird da sicherlich am Anfang auch negative Erfahrungen sammeln, was Verkauf und Marktbeziehungen angeht. Aber das kann überwunden werden.

Was war die Hauptmotivation, einen russischen Partner zu suchen?

Schranken und Hindernisse können schneller überwunden werden – gerade wenn man neu anfängt und noch nicht das geeignete Personal und die Kontakte hat.

Wenn jemand schon über Vertriebskanäle verfügt, ist das gerade für die Startphase besonders gut.

Wenn schon Mitarbeiter da sind, zu denen ein gewisses Vertrauensverhältnis besteht, ist das ein riesen Vorteil hinsichtlich Kontinuität. Da macht es angesichts der in Russland hohen Fluktuation auch mehr Spaß, in die Personalentwicklung zu investieren. Zudem die guten Kontakte zu den Behörden: Wenn ein Partner fair ist, führt er einen langfristig ein. In unserem Fall war das so.

Was technische Standards und Anforderungen an die Produktion angeht, könnte man vielleicht ohne Partner manchmal schneller agieren. Wir achten zum Beispiel auf Qualitätsinvestitionen. In Osteuropa, speziell Russland, wird oft noch an der falschen Stelle gespart.

Sie sind mit Ihren Werken sehr lokal aufgestellt, in kleinen Gemeinden. Wie läuft Ihre Partnerschaft mit den Kommunen?

Das Investitionsprojekt selbst ist meistens bei der Gebietsverwaltung aufgehängt. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Behörden haben sich immer sehr fair und offen verhalten. Sie konnten nicht immer alles lösen, haben aber das, was in ihren Händen lag bewegt. Voraussetzung ist, dass wir in der Kommunikation den ersten Schritt gehen und erklären, was gerade läuft. Wenn man mit den Behörden spricht, baut sich ein gegenseitiges Verständnis auf und selbst wenn einmal was schieflaufen sollte, gehen diese dann sehr verständnisvoll damit um.

Das Interview führte Patrick Bessler.

