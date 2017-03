Unternehmer-Delegation zu hochrangigen Gesprächen in Kiew

BERLIN. Eine elfköpfige deutsche Unternehmer-Delegation ist zu hochrangigen Wirtschaftsgesprächen in die Hauptstadt der Ukraine gereist. Die Leitung der Delegation übernahmen der Ost-Ausschuss-Vorsitzende Wolfgang Büchele und Geschäftsführer Michael Harms. Es stehen unter anderem Termine bei Premierminister Wolodymyr Groisman und Staatspräsident Petro Poroschenko auf dem Programm. Beteiligt sind Vertreter großer und mittelständischer Unternehmen der Branchen Chemie, Maschinenbau, Handel und IT.

Erholung setzt ein

„Die Ukraine meldet sich nach zwei schweren Rezessionsjahren als Wachstumsmarkt zurück, das Interesse in der deutschen Wirtschaft zieht langsam an“, kommentierte Wolfgang Büchele. Parallel zur wirtschaftlichen Erholung des Landes war 2016 der deutsch-ukrainische Handel nach drei Krisenjahren erstmals wieder deutlich gewachsen. Die Exporte in die Ukraine kletterten im Vergleich zu 2015 um 550 Millionen auf 3,6 Milliarden Euro, die Importe legten um 6,5 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro zu. Die Gesamthöhe der deutschen Direktinvestitionen in der Ukraine wird vom Ukrainischen Statistikamt mit fünf Milliarden Euro angegeben.

Foto: istock © Tunart