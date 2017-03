Russland: Aliexpress hat die Nase vorn

Der Online-Handel in Russland ist 2016 weiter gewachsen und liegt nun knapp unter einer Milliarde Euro. Dominiert wird der allerdings von einem chinesischen Online-Shop.

Mit 920 Milliarden Rubel (15 Mrd. Euro) ist der Umsatz im Online-Handel 2016 um 21 Prozent gestiegen. Das gab die „Vereinigung der Firmen im Online-Handel“ (AKIT) in dieser Woche bekannt. Zum Vergleich: in Deutschland lag der Online-Umsatz 2016 bei etwa 44 Milliarden Euro.

Marktführer in Russland ist mit 22 Mio. Kunden der chinesische Online-Händler Aliexpress. Der russische Konkurrent Ozon.ru kommt auf 9 Millionen Kunden. Neben den günstigen Preisen ist einer der Geschäftstricks von Aliexpress (gehört zur Alibaba-Gruppe), dass bei Bestellungen ab 2,0 US-Dollar die Lieferung für den Kunden kostenfrei ist. 2016 sind mit LeMall und Rumall sogar noch zwei große Online-Player aus China hinzugekommen.

Die meisten Waren werden dementsprechend in China bestellt: 90 Prozent der Lieferungen kommen von dort, 4 Prozent aus der EU und 2 Prozent aus den USA. Beim Warenwert kommt China jedoch nur auf 52 Prozent des Gesamtvolumens, die EU auf 23 Prozent und die USA auf 12 Prozent. Das bedeutet, dass aus China vor allem preisgünstige Waren bestellt werden.

Ohnehin ist der durchschnittliche Warenwert bei Online-Bestellungen weiter relativ niedrig: Mehr als 64 Prozent der Bestellungen kosten unter 22 Euro, 96 Prozent unter 150 Euro. In Deutschland liegt der durchschnittliche Wert pro Einkauf bei 134 Euro (2015).

Sehr stark ist 2016 in Russland der Cross-Border-Handel, das heißt vor allem der Handel mit China, gewachsen: Mit 233 Sendungen stieg er um 102 Prozent, während der inländische Online-Handel nur um 6 Prozent wuchs.

Die wichtigsten Warengruppen, die Russen online bestellen, sind Haushalts- und Multimediageräte, Bekleidung und Schuhe. Eine Besonderheit des russischen Online-Segments ist laut einer Umfrage von KPMG, dass knapp die Hälfte der Kunden es bevorzugen, die Ware bei der Lieferung in bar zu bezahlen. Weltweit liegt dieser Wert bei 15 Prozent.

Allerdings könnten sich die Bedingungen für ausländische Händler bald verschlechtern: Auf Druck der russischen Online-Händler erarbeitet die Föderale Antimonopolbehörde (FAS) momentan ein Gesetz, das Cross-Border-Händler zum Zahlen von Zöllen und Steuern verpflichten soll. Das Vorhaben hatte auch Präsident Wladimir Putin im Herbst 2016 unterstützt. AKIT hatte immer wieder darauf gedrungen, dass die ausländischen Firmen zumindest Mehrwertsteuer auf ihre Verkäufe in Russland zahlen müssten.

Wachstumschancen sieht die Branche in Russland in der Altersgruppe 55-plus: Bislang gehören in dieser Gruppe nur 28 Prozent zu den aktiven Internetnutzern – während es in der Gruppe der 16 bis 29-Jährigen 97 Prozent und in der Gruppe 30 bis 54-Jährigen 82 Prozent sind. Zudem werden die Online-Käufe über Smartphones zunehmen: Heute werden laut KPMG nur 4 Prozent der Online-Käufe per Smartphone oder Tablet getätigt. Für 2017 erwartet AKIT, dass der Online-Handel die Marke von 1,0 Billion Rubel knackt. mog

Dieser Beitrag ist erschienen in: Russland aktuell 12/2017

