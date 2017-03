Markteinstieg im Iran

In unserer aktuellen Ausgabe IranContact 01/2017 haben wir wie im letzten Jahr wichtige Fragen zum Irangeschäft zusammengetragen und ausgewiesene Experten um Antworten gebeten, von A wie Allgemeine Wirtschaftsentwicklung bis Z wie Zoll.

Hier ein Auszug mit zwei Fragen zum Themenkomplex „Markteintritt: Unternehmensgründung“. Die Fragen beantwortete Dr. José A. Campos Nave, Rödl Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft mbH, dem wir, wie allen Autoren, die mit ihrer Fachkenntnis und Expertise über den iranischen Markt zum Entstehen der Neuauflage dieses Nachschlagewerks beigetragen haben, sehr herzlich danken!

Lohnt sich der Markteinstieg bereits jetzt oder sollte noch zugewartet werden?

Die neue Regierung in den USA sowie die sich abzeichnenden geopolitischen Änderungen erschweren eine genaue Voraussage, welche faktischen Hindernisse für Investoren und finanzielle Transaktionen sich in der Zukunft noch aufbauen werden. Es wäre Augenwischerei, von einem einfachen Investitionsklima im Iran zu sprechen, denn dies hängt gerade nicht ausschließlich von den lokalen politischen Gegebenheiten ab. Jedoch spielen diese insbesondere in diesem Jahr im Rahmen der anstehenden Wahlen im Iran eine nicht zu unterschätzende Rolle. Letztlich sollte es Investoren jedoch gerade jetzt darum gehen, sich nicht von den schwierigen Verhältnissen verunsichern zu lassen, sondern zumindest in kleinen Schritten sich den Marktzugang zum Iran zu eröffnen und zu sichern. Der „First Mover“ wird in der Zukunft den Markt beherrschen und die iranische Gesellschaft wird ihm den unternehmerischen Mut durch ein entsprechendes Konsumverhalten sicherlich danken.

Ist die Eröffnung von Bankkonten für die neue Gesellschaft aufwendig?

Dies ist einer der wesentlichen Gründe für die Verzögerung von Gesellschaftsgründungen und sonstigen Kooperationen. Derzeit verweigern sich alle deutschen Großbanken einer direkten Zusammenarbeit mit iranischen Banken. Es bedarf daher umfangreicher Gestaltungen, unter anderem über die Einbeziehungen der EIH-Bank in Hamburg sowie kleinerer deutscher Sparkassen und Banken, um den Liquiditätsfluss in beide Richtungen zwischen Deutschland und dem Iran zu ermöglichen. Nachteilig ist in diesem Zusammenhang ebenfalls, dass im iranischen Recht die Gesellschaft erst dann wirksam entsteht, wenn diese eingetragen ist. Ohne eine eingetragene Gesellschaft kann das Bankkonto zunächst jedoch nicht eröffnet werden. Alternativgestaltungen müssen daher gewählt werden.

Diese und weitere über 120 Fragen und Antworten finden Sie in IranContact 01/2017

Zum E-Paper

Zum Abo