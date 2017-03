Berliner Tourismusbörse kommt nach Shanghai

Auf der ITB China, das Mitte Mai als exklusives Business-to-Business-Event in Shanghai stattfinden wird, stehen Angebote für das sogenannte eTravel und die wachsende Nachfrage im MICE-Segment im Fokus.

Wie seit nunmehr mehr als 50 Jahren war Berlin Anfang März wieder der Treffpunkt der internationalen Tourismusindustrie. Etwa 10.000 Aussteller aus 180 Ländern haben ihre Angebote und Produkte rund um das Reisen sowohl einem Fachpublikum als auch Reiselustigen präsentiert. Vor acht Jahren hat die Internationale Tourismus-Börse mit der ITB Asia in Singapur ihre Internationalisierungsstrategie gestartet, denn „Messen müssen dort stattfinden, wo der Bedarf ist“, wie es Martin Buck, Senior Vice President Travel & Logistics der Messe Berlin, am 2. März dieses Jahres in Shanghai formulierte. Allein in Berlin sei kein qualitatives Wachstum mehr zu erreichen. Martin Buck verwies unter anderem auf die chinesischen Wachstumszahlen: 48 Millionen Reisende wurden 2009 gezählt. 2015 waren es mit 120 Millionen zweieinhalbmal so viele. Er ist davon überzeugt, dass damit noch längst nicht das Ende der Entwicklung erreicht ist. Ein guter Grund also, die Internationalisierung der ITB weiter voranzutreiben – mit der ITB China, die vom 10. bis 12. Mai dieses Jahres erstmals im Shanghaier World Expo Exhibition and Convention Centre stattfindet.

Unter dem Motto „Brücken zwischen und Ost und West bauen“ hat die Messe Berlin gemeinsam mit ihren Partnern, darunter das chinesische Reisemagazin TravelDaily, die Online-Reiseanbieter Ctrip und Tuniu, die Jin-Jiang-Hotelgruppe und China Eastern, Anfang März in Shanghai das Konzept der Messe vorgestellt. Anders als die Berliner ITB wird die ITB China ein exklusives Business-to-Business-Event sein, das von einem vielfältigen Konferenz-Programm begleitet wird. Dem chinesischen Online-Trend folgend wird auf der Messe dem sogenannten eTravel ein besonderer Platz eingeräumt. Denn China ist inzwischen nicht nur für chinesische mobile Reiseplattformen zu einem der wichtigsten Märkte aufgestiegen, sondern auch für internationale Buchungsplattformen wie Amadeus, Expedia oder Booking.com. Zudem habe sich gezeigt, dass chinesische Touristen, insbesondere junge Individualreisende, weniger an vorgefertigten Komplett-Paketen interessiert sind, sondern an Möglichkeiten, flexibel zu entscheiden und zu buchen, auch unterwegs. Neben Angeboten für Freizeitreisen reagiert die ITB China zudem auf die wachsende Nachfrage im sogenannten MICE-Segment (Meetings, Incentives, Corporate Events).

Laut David Axiotis, General Manager der ITB China, haben sich bereits mehr als 600 Aussteller angemeldet: 40 Prozent der Anbieter kommen aus Europa, 14 Prozent aus dem Mittleren Osten, zehn Prozent aus Amerika sowie 36 Prozent aus China und Asien. 600 chinesische und zusätzlich etwa 100 ausländische Einkäufer werden erwartet. Für David Axiotis ist die Messe eine „ideale One-to-One-Matchmaking-Plattform“, und er verweist darauf, dass es bereits drei Monate vor der Premiere an die 12.000 konkrete Vereinbarungen für Geschäftsgespräche gibt.

Partner Europa

Partnerregion der ersten Auflage der ITB China ist Europa. Damit versteht sich die Messe als Auftaktveranstaltung für das 2015 zwischen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Chinas Premier Li Keqiang für 2018 vereinbarte „EU-China-Tourismusjahr“. Dabei gehe es weit mehr als um Tourismus, erklärte der geschäftsführende Direktor der Europäischen Tourismus-Kommission, Eduardo Santander, in Shanghai. Es gehe darum, Kontakte zwischen den Menschen zu intensivieren, Brücken zu bauen und Missverständnisse auszuräumen, die es sowohl bei Europäern als auch bei Chinesen über den jeweils anderen gibt. Tourismus bringe die Menschen zusammen, er helfe, globale Probleme, vor denen wir stehen, zu lösen, und trage damit auch zur Sicherung des Weltfriedens bei. „Wir können noch viel lernen“, erklärte Eduardo Santander, „voneinander lernen.“ Um die Voraussetzung dafür zu schaffen, müssten jetzt „die Anker gehoben“ werden, um „gemeinsam in die Zukunft zu segeln“. Die ITB China sei dafür die ideale Plattform.

Mehr Außenwirtschaftsnachrichten zu China erhalten Sie in ChinaContact

Zum E-Paper

Zum Abo

Zum Ländernewsletter China