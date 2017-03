Iran – 100 Fragen, 100 Antworten

Am 15. März erscheint IranContact, Ausgabe 1/2017. Wie im letzten Jahr haben wir wichtige Fragen zum Irangeschäft zusammengetragen, und ausgewiesene Experten um Antworten gebeten, von A wie Allgemeine Wirtschaftsentwicklung bis Z wie Zoll.

Hier ein Auszug mit drei Fragen zum Themenkomplex „Allgemeine Wirtschaftsentwicklung“. Die Fragen beantwortete Robert Espey, Regional Director, Germany Trade & Invest, Teheran, dem wir, wie allen Autoren, die mit ihrer Fachkenntnis und Expertise über den iranischen Markt zum Entstehen der Neuauflage dieses Nachschlagewerks beigetragen haben, sehr herzlich danken!

Wie ist die Stimmung vor dem Hintergrund der Wahl Trumps zum Präsidenten?

Der überraschende Wahlausgang zu Gunsten von Donald J. Trump hatte in Iran zunächst nicht zu einer großen Beunruhigung geführt. Nach den scharfen Tönen Richtung Teheran während des Wahlkampfs wurde eine gemäßigtere Haltung mit Amtsantritt erwartet. Dass sich diese Annahme nun als falsch erweisen könnte, hat zu einer starken Verunsicherung geführt. Das Lager der Optimisten ist mittlerweile stark geschrumpft.

Inwieweit hat die Aufhebung der Sanktionen den iranischen Arbeitsmarkt beeinflusst?

Angesichts des kontinuierlich starken Wachstums der Erwerbsbevölkerung ist eine Verbesserung der Arbeitsmarktlage nur bei einer kräftigen und nachhaltigen Konjunkturbelebung in allen wichtigen Wirtschaftszweigen möglich. Nach Erhebungen des nationalen Statistikamtes ist die Arbeitslosenquote zwischen Sommer 2015 und Sommer 2016 von 10,9% auf 12,7% gestiegen, die Zahl der Arbeitslosen wird mit 3,3 Mio. angegeben. In der Altersgruppe von 15 bis 29 kam es zu einer Verschlechterung der Arbeitslosenquote von 23,4 auf 26,7%. Der Anteil der Unterbeschäftigten an den Erwerbstätigen lag im Sommer 2016 bei 9,5%, dies entsprach 2,2 Mio. Personen. Nach Meinung vieler Beobachter zeichnet die offizielle Statistik nur ein unvollständiges Bild der kritischen Arbeitsmarktlage. Schätzungen sprechen von bis zu 10 Millionen Arbeitssuchenden und Unterbeschäftigten.

Wie steht der Iran im Bereich Korruption im internationalen Vergleich da?

Ausländische Firmen bezeichnen die Korruption als großes Hindernis für ein Iran-Engagement. Präsident Hassan Rouhani hat in den letzten Jahren immer wieder bekräftigt, es werde konsequent gegen die Korruption vorgegangen. Der von Transparency International jährlich erstellte „Corruption Perceptions Index“ zeigt allerdings seit Amtsübernahme von Präsident Rouhani (2013) keine signifikante Verbesserung. Iran teilte sich 2016 im Länder-Ranking die Position 131 (von 176) mit Russland, Kasachstan, der Ukraine und Nepal, 2015 belegte Iran den Rang 130. Im „Global Competitiveness Report 2016-2017“ des World Economic Forum rangiert Iran in der Kategorie „Irregular payments and bribes“ auf Position 92 (von 138).

