OMV beginnt mit Gasförderung in Russland

WIEN. Das österreichische Gasunternehmen OMV kauft für 1,85 Milliarden US-Dollar Anteile an einem sibirischen Gasfeld. Die OMV einigte sich mit der deutschen E.ON-Tochter Uniper über den Erwerb von 24,99 Prozent am Jushno-Russkoje-Feld. Der Stichtag für den Deal ist rückwirkend der 1. Januar, teilte OMV mit. Die Genehmigung der involvierten Kartellbehörden steht noch aus, ebenso das Okay der Mitgliedsgesellschafter sowie die russische Auslandsinvestitionskontrollgenehmigung. Das „Südrussische“-Feld ist eines der größten Erdgasfelder Russlands. Die aktuelle Plateau-Förderung (100%) beträgt laut OMV-Angaben 25 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Die Lizenz läuft bis 2043. Das dort produzierte Erdgas ist laut OMV die Schlüsselressource für die Ostsee-Pipeline Nord Stream nach Deutschland.

Foto: Daniel Zanetti