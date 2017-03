Bionorica mit Umsatz-Plus in Russland

DÜSSELDORF. Trotz der wirtschaftlich schwierigen Bedingungen in Russland und der Ukraine erzielte die Bionorica-Gruppe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 einen vorläufigen Netto-Umsatz von knapp 254 Millionen Euro und damit eine Steigerung von rund 3 Prozent zum Vorjahr. Dies entspricht einem Plus von 30 Prozent seit 2014, teilte der Pharmakonzern mit, der sein Russland-Geschäft ausbauen will. Dort stieg der Absatz von Bionorica-Packungen 2016 auf 8,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Woronesh soll eine neue Produktionsstätte gebaut werden, um Kapazitäten zu erweitern. Die Produktion soll im Jahr 2020 beginnen.

Foto: Bionorica SE