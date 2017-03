China: Griff in „alte Werkzeugkiste“ reicht nicht

PEKING. Reicht es aus, auch künftig in dieselbe „Werkzeugkiste“ zu greifen, die den beachtlichen wirtschaftlichen Erfolg Chinas in den vergangenen 30 Jahren gesichert hat? Diese Frage beantwortete der Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking, Jörg Wuttke, am 7. März bei der Präsentation der aktuellen Studie „China Manufacturing 2025: Putting Industrial Policy Ahead of Market Forces“ mit einem klaren „Nein“. China könne nicht weiter auf staatlich gelenkte Industriepolitik und Investitionen von oben setzen, um seine wirtschaftliche Zukunft zu gestalten, sondern müsse wie bereits 2013 auf dem damaligen Parteiplenum beschlossen den Marktkräften mehr Spielraum geben. Das sei insbesondere bei der Realisierung der Ziele, die in der Strategie „Made in China 2025“ formuliert sind, wichtig. Denn Innovation könne nicht „von oben“ angeordnet werden, sondern müsse „von unten“ wachsen.

In der Studie werden die Innovationsziele Chinas und deren Auswirkungen auf das internationale Geschäft unter die Lupe genommen, und es wird konstatiert, dass es sowohl aus umweltpolitischen als auch aus Gründen der Einsparung von Ressourcen notwendig ist, die chinesische Wirtschaft auf eine neue Stufe zu heben, die Produktion mit höherer Wertschöpfung zu fördern und gleichzeitig den Dienstleistungssektor sowie Forschung und Entwicklung zu stärken. Jörg Wuttke konstatierte bei der Präsentation, dass China durchaus über das Potenzial verfüge, Weltmarktführer hervorzubringen. Eine Industriepolitik aber, die auf staatliche Unternehmen ausgerichtet ist und internationale Wettbewerber ausschließt, sei eine Innovationsbremse. Die eigentlichen chinesischen Innovationen kämen derzeit vor allem aus privaten Unternehmen wie Huawei, Tencent oder Alibaba. Außerdem müsse die berufliche Qualifikation in der Breite gestärkt werden. Eine auf Eliten ausgerichtete Bildung reiche nicht aus.

Offene und gleichberechtigte Märkte notwendig

Sowohl private chinesische Unternehmen als auch ausländisch investierte bräuchten offene Märkte und gleichberechtigte, durch die Marktnachfrage bestimmte Rahmenbedingungen. Der EU-Kammer-Präsident erklärte deshalb, dass Staatspräsident Xi Jinping nach seinem Plädoyer für offene Märkte auf dem diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos „beim Wort genommen“ werden müsse. Das vom Staatsrat nach der Xi-Rede veröffentlichte Dokument Nummer 5, in dem die Ministerien angewiesen wurden, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, sowie die Erklärungen von Ministerpräsident Li Keqiang auf dem gerade tagenden Nationalen Volkskongress ließen den Schluss zu, dass es China mit dem Willen zu weiterer Öffnung Ernst sei.

Exemplarisch ging Jörg Wuttke auf drei von zehn Schwerpunktbereichen ein, die im Mittelpunkt von „Made in China 2025“ stehen und bei denen staatlich gelenkte Industriepolitik nicht förderlich ist. Bei Fahrzeugen mit alternativen Antrieben, den sogenannten New Energy Vehicle, behindere das regulatorische Umfeld internationalen Austausch und damit innovative Entwicklungen. Ausländische Unternehmen seien, wollen sie in China aktiv werden, zur Gründung von 50-50-Joint-Ventures gezwungen und müssten ihre Technologie transferieren, „nicht nur an das Joint Venture, sondern an den Joint-Venture-Partner“. Bei der Entwicklung von Robotern, die von der Regierung mit hohen Subventionen gefördert werde, bestehe die Gefahr, dass Überkapazitäten entstehen. Die EU-Kammer sieht voraus, dass sich bei Robotern in spätestens fünf Jahren das wiederholt, was zuletzt mit der Entwicklung der Solarindustrie geschehen war. Und schließlich müsse am Beispiel der Halbleiterindustrie die Frage gestellt werden, ob es für China sinnvoll ist, in allen Bereichen das Ziel zu verfolgen, zum Weltmarktführer aufzusteigen, oder ob es nicht sinnvoller sei, auf Arbeitsteilung zu setzen. So habe Taiwan in den 1990er-Jahren Milliarden US-Dollar in die Halbleiterindustrie gepumpt, ohne mit dem Silicon Valley gleichziehen zu können.

Investitionsschutzabkommen mit EU sollte schnell kommen

Auf die „Einkaufstouren der China Inc.“ eingehend, betonte Jörg Wuttke, dass Europa für chinesische Investoren offen sei und von Übernahmen auch profitiere, wie es die Beispiele von Volvo oder Putzmeister deutlich gemacht hätten. Er sagte auch, dass Investitionen und Übernahmen durch chinesische Firmen in Europa weiterhin willkommen sind, solange sie nicht staatlichen Vorgaben folgen, sondern unternehmerischen Überlegungen. „Wir wollen Wettbewerb mit chinesischen Unternehmen“, so Jörg Wuttke, „aber keinen staatsfinanzierten.“

Gleichzeitig bekräftigte der Kammerpräsident den Wunsch, europäischen Unternehmen in China dieselben Chancen einzuräumen, wie sie chinesische Firmen in Europa haben. Nicht Überkapazitäten seien der Grund für den Rückgang europäischer Investitionen in China im vergangenen Jahr: Mehr als 50 Prozent der europäischen Unternehmen würden in China, das nach wie vor einer der wichtigsten Märkte der Welt sei, mehr investieren, „wenn die Wirtschaft offener wäre“. Gerade angesichts der Protektionismus-Signale aus der Trump-Administration müsse daher jetzt das Investitionsschutz-Abkommen zwischen der EU und China schnell unter Dach und Fach gebracht werden: „Es muss schnell kommen. Sowohl China als auch Europa werden davon profitieren.“

Die Studie hat auch eine klare Botschaft an europäische Unternehmen, sich noch besser über den chinesischen Markt zu informieren, die Entwicklungen zu beobachten und Chancen zu sondieren, die Chinas Innovationsstrategie „Made in China 2025“ bietet. pt