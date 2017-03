Mit dem Smartphone Russland aus der Krise shoppen

Die westlichen Sanktionen haben in den vergangenen zwei Jahren die russische Wirtschaft enorm belastet. Dazu kamen die vergleichsweise niedrigen Preise für Öl und Gas, von deren Export das Land extrem abhängig ist. So schmolz das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen 2015 und 2016 um vier Prozent. Dies war ein spürbarer Rückgang, schließlich ist der Riesenmarkt mit seinen rund 140 Millionen Konsumenten aufgrund seiner Größe nicht so leicht zu bewegen.

Doch nun dürfte es langsam wieder aufwärts gehen, prognostizieren Ökonomen. Die Wirtschaft könnte sich allmählich erholen und 2017 erneut ein leichtes Wachstum aufweisen, glauben die Fachleute. Ein wichtiger Faktor ist die Einkaufsfreude der Russen – sprich der Konsum.

Jährlich plus 16 Prozent

Eine besonders lukrative Branche stellt dabei der E-Commerce dar, dessen Wachstum derzeit ungebremst ist – den Sanktionen und Problemen der Gesamtwirtschaft zum Trotz. „Der Wert dieses Marktes erhöht sich derzeit jedes Jahr um 16 Prozent“, schätzt Dominik Johnson von Yandex, der größten russischen Suchmaschine. „Die Einkommen sind hingegen zwischen 2014 und 2016 um sechs Prozent gesunken“, macht der Direktor für das Key Account Development klar.

Johnson gehört zu den „hundert besten deutschen Managern“, wenn es um Marketing und Werbung geht. So bewertet ihn der Branchendienst Werben & Verkaufen (W&V). Sein Unternehmen Yandex, bei dem der Geschäftsmann erst seit zwei Jahren arbeitet, kontrolliert mit einem Anteil von 55 Prozent den riesigen russischen Markt für Suchmaschinen. Aber auch in anderen russischsprachigen Ländern wie Belarus mit einem Marktanteil von 38 Prozent, der Ukraine mit 30 Prozent und Kasachstan mit 24 Prozent agiert der Konzern mit großem Erfolg. Die Aufgabe von Johnson ist es, die Zusammenarbeit mit führenden Marken und digitalen Anbietern in West-Europa zu entwickeln.

Viele kaufen auf ausländischen Plattformen

„Zu den Segmenten des E-Commerce gehört auch das Cross Border Shopping“, wies der deutsche Manager auf einen wichtigen Sektor hin, den dieses elektronische Geschäft in Russland auszeichnet. Das heißt, viele Russen kaufen ihre Waren auf elektronischen Plattformen in anderen Ländern, die über den gesamten Erdball verteilt sind. „Der wichtigste Einkaufsmarkt ist China, wo 55 Prozent aller Einkäufe getätigt werden“, sagte der Fachmann. Seinen Aussagen zufolge gehen 30 Prozent in den USA sowie zehn Prozent in der EU und in Großbritannien über die Bühne.

Dabei nannte Johnson noch andere wichtige Merkmale, die russische Kunden auszeichnen: Sie kaufen über die gängigen Instrumentarien wie PC, Smartphone oder Tablet. Und sie sind nicht sonderlich auf einen bestimmten Anbieter fixiert, wenn sie ihre Geschäfte abwickeln. Wenn sie zahlen, dann bedienen sie sich beispielsweise des Pay-Dienstes der russischen Suchmaschine Yandex.Money oder beim Dienstleister PayPal.

Dass der E-Commerce noch besser werden und damit der gesamten russischen Wirtschaft weitere Impulse geben könnte, wird auch an folgenden Zahlen deutlich: „85 Prozent der russischen Konsumenten, die Einkäufe tätigen, gehen davon aus, dass die Preise steigen werden“, sagt der deutsche Manager. Nach seinen Worten wächst auch die Akzeptanz für Reklame unter den Russen immer mehr. „2014 mochten lediglich 16 Prozent der Kunden allgemein die Werbung, 2016 waren es hingegen bereits 21 Prozent.“

Dieser Beitrag ist erschienen in: OstContact 03/2017

